„Operația se vindecă foarte bine, tocmai am ieșit de la doctor, mi s-au scos toate firele. Am făcut și o ecografie și am văzut că nu mai am nici un hematom. În sfârșit după trei operații totul este bine, sunt pe drumul cel bun, spre vindecare. Trebuie să mai stau în repaus, să nu fac efort și sport. În sfârșit am scăpat de orice pericol”, a mărturisit Andreea Bălan.

După replicile acide privind răspândirea de informații „gratuite” care a început odată cu problemele generate în urma celei de-a doua cezariene, Andreea le-a transmis zilele trecute un mesaj răutăcioşilor. „Omul nu are nevoie să fie judecat. Are nevoie de mângâiere, de sprijin, de iubire şi de o fărâmă de apreciere sinceră”, a scris Andreea Bălan pe contul personal de Instagram. Zilele trecute, Andreea Bălan a avut prima apariție în cadrul unei emisiuni tv, după cele trei operații suferite. Invitată la „Xtra Night Show”, artista a dezvăluit când va urca pe scenă și ce restricții are pentru următoarele luni.

