După replicile acide privind răspândirea de informații „gratuite” care a început odată cu problemele generate în urma celei de-a doua cezariene, acum le-a transmis ceva şi răutăcioşilor.

„Omul nu are nevoie să fie judecat. Are nevoie de mângâiere, de sprijin, de iubire şi de o fărâmă de apreciere sinceră”, a scris Andreea Bălan pe contul personal de Instagram. Zilele trecute, Andreea Bălan a avut prima apariție în cadrul unei emisiuni tv, după cele trei operații suferite. Invitată la „Xtra Night Show”, artista a dezvăluit când va urca pe scenă și ce restricții are pentru următoarele luni.

„Acum nu pot să fac nimic, stau în casă și mă odihnesc. Pot să cânt, nu mi-am pierdut vocea și mâine dacă aș avea concert aș putea să cânt. Am mai multe restricții decât la o operație de cezarină normală. Nu pot să fac toate acele acrobații alături de Petrișor. O să aștept vreo patru luni ca să cânt. Încep în iunie concertele”, a povestit Andreea Bălan, la Xtra Night Show.

Andreea Bălan a făcut recent un nou vlog din spital, și a explicat de ce a fost nevoie să fie operată a treia oară. Se pare că embolia amniotică din timpul operaţiei de cezariană a provocat şi problemele de după.

Citește și

Societatea de Transport București explică de ce Primăria cumpără 100 de tramvaie și nu le produce în uzina proprie: „Licitația este pentru tramvaie de 36 de metri, noi producem de 27 de metri, nu știm să facem mai mari”

Citește mai multe despre operatie pe Libertatea.