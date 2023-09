Andreea Bălan și George Burcea, prezenți în prima zi de școală a fetelor. Cum s-au pozat alături de Ella și Clara

Deși spusese că nu o să-și ducă fetițele în prima zi de școală, Andreea Bălan s-a răzgândit și astăzi, la prima oră a dimineții, și-a luat micuțele și împreună au mers la la Colegiul Național de Muzică George Enescu, acolo unde Ella a început clasa I, iar Clara continuă grădinița.

Andreea Bălan: „Noi suntem pregătite și fericite”

Cu buchete de flori în brațe, Andreea Bălan s-a pozat și filmat alături de Ella și Clara. „Neața, dragilor. Noi mergem la școală. Voi ce faceți? Cred că și voi mergeți la școală, nu? Sunteți pregătiți pentru noul an școlar? Noi suntem pregătite și fericite”, a spus artista.

Ella a observat imediat că e filmată de mama ei și a și făcut câteva declarații. „Eu merg în clasa I, iar Clara în grupa pregătitoare. Și am și uniforma pe mine”, a spus fata cea mare a cântăreței.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Și George Burcea și-a condus fetițele în prima zi de școală

Pe Facebook, actorul a postat o fotografie realizată în această dimineață alături de Ella, fata cea mare, în curtea scolii. George Burcea a făcut și câteva declarații, emoționat de începerea școlii. „Timpul trece, iar noi, cu greșeli și cu lecții noi de viață, cu lacrimi și cu bucurii, creștem alături de copiii noștri.

Clasa I pentru Ella Maya. Am avut emoții că atunci când eu am pășit pentru prima dată în școală. Să o ajute Dumnezeu să fie sănătoasă, iar pe noi să ne ajute să îi putem oferi tot ceea ce ea are nevoie”, a scris George Burcea.

Fanii au apreciat imediat imaginea cu actorul și Ella, i-au și urat succes fetiței în noul an școlar.

Andreea Bălan spunea că nu o să își ducă fetițele în prima zi de școală

În urmă cu câteva zile, Andreea Bălan declara că ea și fetițele nu vor fi la deschiderea oficială a noului an școlar, ci în tribune, susținându-l pe Victor Cornea, iubitul ei, la Cupa Davis. „Începem școala pe 15. A pe 11 septembrie începe? Cred că le duc pe 15 eu. Noi mergem la mare, că avem Cupa Davis și eu o să le duc la școală săptămâna următoare. Avem treabă”, spunea Andreea Bălan pentru Ego.

„Ela știe, dar Clara nu. Clara, cea mică, este o năzdrăvană. În ciudă îmi face. Exact așa îmi face. Îmi zice că nu vrea. Ela este foarte disciplinată, își face temele, este organizată, ordonată, în camera ei este «lună» tot. În schimb, Clara nu vrea nimic. Nu știu ce o să fie”, a mai spus artista.

Andreea Bălan vorbește cu amuzament despre comportamentul Clarei. „Mor după ea. Mor după amândouă îți dai seama, dar când o văd pe cea mică așa năzdrăvană mor. Îi mai și zic că are parfum de năzdrăvană, miroase a năzdrăvan de la o poștă”, a mai declarat Andreea Bălan.

„Un an, doi zic că se ocupă buni de ele, de teme, apoi când vin temele alea mai grele o să mă ocup eu. Trăiască buni”, a mai adaugat artista.

Urmărește ultimele

noutăți în format video