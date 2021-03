Andreea Bănică spune adevărul despre divorțul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Artista a fost citată ca martor. „M-am simțit hărțuită în instanță”

„A fost acea legătură dintre mine și Claudia din trecut, care nu s-a rupt niciodată. Ea m-a rugat să fiu martor. Nu m-am dus ca martor al căsniciei lor. Am fost singurul om care a ajutat-o atunci când nimeni nu ajutat-o.

Am fost de două ori la tribunal, m-am simțit puțin hărțuită la proces. Dar am făcut față. Nu mi-a plăcut în instanță. Nu poți să motivezi ce ai de zis. Te pune să zici doar: da sau nu.

Păi, de ce mă mai chemi? Eu chiar am spus ce s-a întâmplat în seara aia, în ce stare am găsit-o, cum am luat-o de acolo. Mi-a spus: «Blondo, vino, nu are cine să mă ajute»”, a declarat Andreea Bănică, la Xtra Night Show, la Antena Stars.

Cântăreața a mai precizat că nu vede cu ochi buni războiul pe viață și pe moarte pe care Claudia Pătrășcau și Gabi Bădălău.

„Un om care nu vrea să apară, nu apare nicăieri. Dar eu știu că el ieșea înaintea ei în presă, cu diverse relații. Eu i-am spus Claudiei tot timpul, am sfătuit-o să stea liniștită, să nu vorbească deloc.

Nu pot eu însă să decid pentru ea. M-am pus și în pielea ei, și într-a lui. Un astfel de scandal marchează copiii.

I-am spus: «Claudia nu mai vorbi!». Ei au fiecare dreptatea lor. Pe el l-am sfătuit să găsească o cale de mijloc și să aibă grijă de copii. Copiii trebuie să aibă tată și mamă”, a mai spus vedeta, la Antena Stars.

Citeşte şi:

Un medic reclamă „o situație ilogică”: Arafat aduce TIR-uri cu paturi la spitale din București, iar secția ATI nou echipată de la Witting, cu 16 locuri, stă închisă

186 de termene, zero sentințe definitive. Asta a făcut justiția în cinci dosare legate de Colectiv

Vestul sălbatic al Bacăului. Mai mulți localnici acuză poliția din comuna Palanca de bătăi crunte. „Mi-a pus cătușele și a început să dea cu bastonul”

PARTENERI - GSP.RO Relația neștiută din trecutul Ginei Pistol: „Îi ruinează cariera, e mai mare ca el! Ce face cu ea?”

Playtech.ro BOMBĂ! Gigi Becali a RĂBUFNIT! De ce nu a vrut să îl ajute pe soțul Corneliei Catanga. Latifundiarul a spus CLAR

Observatornews.ro Un tânăr de 18 ani, în moarte cerebrală, a început să clipească chiar înainte ca medicii să îi recolteze organele, în Marea Britanie

HOROSCOP Horoscop 31 martie 2021. Vărsătorii duc o povară grea pe umeri din cauza unor interpretări posibil greșite

Știrileprotv.ro Ce spune Raed Arafat despre cei care protestează împotriva restricțiilor

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Iată o rețetă care te poate ajuta să economisești bani! (Publicitate)