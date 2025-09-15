Andreea Bănică, schimbare radicală de look. Cum s-a vopsit cântăreața

Cântăreața Andreea Bănică a surprins fanii cu o schimbare radicală de look. După ani în care a purtat părul blond, artista a decis că este timpul pentru o transformare și un aer proaspăt, alegând să treacă la balayage.

Fără să stea pe gânduri, Andreea Bănică s-a dus la salon și a filmat întregul proces, împărtășindu-l ulterior cu urmăritorii săi pe rețelele sociale. Ea a explicat că tehnica balayage necesită multă răbdare și le-a recomandat fanilor să nu încerce acasă procedura.

Noul look îi pune în evidență trăsăturile și pare să o facă să se simtă mai tânără și fresh, adăugând un plus de prospețime imaginii sale. Schimbarea a fost primită cu entuziasm de fani, care au lăudat curajul artistei de a experimenta și de a-și reîmprospăta stilul.

Andreea Bănică, mesaj pentru fanii care îi critică ținutele

Chiar dacă are o carieră muzicală de invidiat, iată că Andreea Bănică nu a avut parte în ultimele luni doar de lucruri plăcute. Mai exact, unii fani au pus-o la zid din cauza ținutelor pe care ea alege să le poarte la diferite evenimente sau pe rețelele de socializare.

Andreea Bănică le-a răspuns acum acestora, afirmând că respectă orice punct de vedere, însă nu este de acord ca publicul să-i definească stilul vestimentar, ci deciziile pe care le ia îi aparțin, deoarece reprezintă o formă de autoexprimare.

„Stilul meu vestimentar este o formă de auto-exprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port. Criticile sunt parte din viața publică, iar pentru mine este important să rămân fidelă stilului meu. Dacă am reușit să stârnesc reacții, înseamnă că am provocat ceva, iar asta nu poate fi decât un semn că am făcut o alegere interesantă. Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”, a mai spus Andreea Bănică în exclusivitate pentru Libertatea.

