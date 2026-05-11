„Flăcările au fost vizibile în timpul aterizării. Investigațiile sunt în desfășurare. Toți pasagerii sunt în siguranță”, a declarat Gyanendra Bhul, purtător de cuvânt al autorității civile de aviație din Nepal, pentru agenția AFP.

Compania Turkish Airlines a precizat că pasagerii au fost evacuați prin tobogane de urgență, după ce „s-a observat fum provenind de la trenul de aterizare în timpul rulării pe pistă”.

Potrivit purtătorului de cuvânt Yahya Ustun, „examinările inițiale indică faptul că fumul a fost cauzat de o defecțiune tehnică la o conductă hidraulică”.

Un avion Turkish Airlines a luat foc în timpul aterizării.

Deși pista a fost redeschisă, un zbor suplimentar a fost programat pentru a prelua pasagerii către Istanbul.

Nepal, cunoscut pentru terenul său montan dificil și pistele de aterizare periculoase, se confruntă frecvent cu astfel de incidente.

Țara a fost inclusă de Uniunea Europeană pe lista neagră a companiilor aeriene nepaleze din cauza numărului ridicat de accidente. Autoritățile locale au anunțat în 2025 planuri de modernizare a sistemelor de radar și monitorizare meteo.

Un incident similar a avut loc în 2015, când un avion Turkish Airlines cu 224 de pasageri a ieșit de pe pista aeroportului din Kathmandu. Deși nimeni nu a fost rănit, pista a fost închisă timp de patru zile, cauzând anularea mai multor zboruri internaționale.

