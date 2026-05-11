Compania avertizează că această comunicare, făcută înaintea parcurgerii procedurilor oficiale, poate afecta guvernanța corporativă, dar și stabilitatea pieței de capital, având în vedere că Hidroelectrica este listată la bursă.

Reacția Hidroelectrica, după demersul lui Ilie Bolojan

Într-un comunicat transmis către Bursa de Valori București (BVB), Hidroelectrica a subliniat că nu a primit nicio solicitare formală din partea Ministerului Energiei pentru includerea acestui punct pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (AGA).

„Hidroelectrica nu a recepționat o solicitare formală de completare a ordinii de zi din partea acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, însoțită de documentația aferentă prevăzută de cadrul legal aplicabil”, se arată în comunicatul de presă.

Compania a reamintit că ordinea de zi pentru AGA programată pe 29 mai 2026 poate fi modificată până la 14 mai, pentru ca documentele să fie publicate, ulterior, în Monitorul Oficial pe 18 mai, conform procedurilor legale.

„Completarea ordinii de zi a adunărilor generale se realizează prin transmiterea unei solicitări formale către emitent, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termenele prevăzute de lege, urmând ca emitentul să asigure publicarea și diseminarea acesteia prin canalele oficiale de raportare către piață, respectiv prin sistemul Bursei de Valori București („BVB”) și mecanismele reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”)”, mai precizează Hidroelectrica.

Compania de stat a atras atenția că dezvăluirea prematură a informațiilor a împiedicat-o să le verifice și să le comunice în mod corespunzător pieței de capital.

Hidroelectrica spune că nu a fost informată despre propunerea suspendării unui șef

Totodată, compania de stat a avertizat că diseminarea publică a intenției de suspendare a președintelui Consiliului de Supraveghere poate avea consecințe negative asupra pieței financiare.

„Subiectul comunicat public, respectiv suspendarea președintelui Consiliului de Supraveghere al companiei, reprezintă un aspect sensibil din perspectiva guvernanței corporative și a stabilității conducerii societății, cu potențial impact semnificativ asupra percepției investitorilor, reputației emitentului și evoluției prețului acțiunii pe piața de capital, în condițiile în care informația a fost diseminată în timpul orelor de tranzacționare, anterior unei comunicări oficiale a emitentului prin canalele reglementate ale pieței de capital, aspect susceptibil să genereze volatilitate, interpretări incomplete sau reacții investiționale în absența unui cadru informațional complet, verificat și comunicat în mod oficial de către societate”, se mai precizează în comunicat.

Compania a invocat Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, arătând că „modalitatea de diseminare utilizată ridică serioase preocupări din perspectiva respectării obligațiilor privind prevenirea divulgării selective de informații și menținerea integrității pieței”.

Compania de stat: Ingerințe politice pot afecta piața de capital

Hidroelectrica a calificat anunțul public al Ministerului Energiei drept o posibilă interferență politică în activitatea unui emitent listat la bursă.

„Transmiterea unor mesaje publice cu pronunțat caracter politic, anterior parcurgerii mecanismelor corporative și de raportare specifice pieței de capital, poate fi interpretată ca o ingerință de natură politică în funcționarea unei societăți listate, cu potențial de afectare a percepției investitorilor asupra stabilității cadrului de guvernanță corporativă”, se precizează în comunicat.

Acțiunile Ministerului Energiei au fost criticate pentru că ar putea încălca principiile de guvernanță corporativă și de tratament egal al investitorilor.

„În cazul unui emitent listat, informațiile susceptibile de a influența deciziile investiționale trebuie comunicate pieței într-o manieră simultană, completă și nediscriminatorie, prin intermediul canalelor oficiale de raportare, orice abatere de la acest mecanism fiind susceptibilă să genereze asimetrii informaționale între diferitele categorii de investitori și să afecteze accesul egal la informație al acționarilor minoritari”, a subliniat compania.

Cine este Silviu Avram de la Hidroelectrica, nașul lui Sorin Grindeanu

Reacția Hidroelectrica vine după ce Ministerul Energiei a anunțat recent că va propune suspendarea lui Răzvan Avram, președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, care este inculpat într-un dosar de corupție.

Silviu Răzvan Avram este fiul nașului de căsătorie al lui Sorin Grindeanu și membru în Consiliul de supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. El este judecat în dosarul în care DNA o acuză pe fosta șefă a CNCIR (Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune), Ioana Timofte, nepoata fostului director SRI, Radu Timofte.

Silviu Avram a fost consilierul personal al directoarei CNCIR SA. În dosar mai sunt acuzați și alți 5 angajați în cadrul companiei și persoane din cercul relațional al inculpatei, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare sau complicitate la luare de mită.

În martie 2023, Silviu Răzvan Avram a fost numit președintele Consiliului de supraveghere al Hidroelectrica. Numele său a fost asociat cu PSD în spațiul public, fiind un apropiat al lui Sorin Grindeanu.
Cu toate acestea, Hidroelectrica consideră că această intenție a ministrului Energiei ar fi trebuit să fie comunicată în mod formal, oficial și conform normelor pieței de capital, pentru a evita orice potențial impact negativ asupra investitorilor și prețului acțiunilor.

Compania atrage atenția că astfel de acțiuni pot genera volatilitate pe piață și pot afecta percepția asupra guvernanței corporative a uneia dintre cele mai importante companii energetice din România.

Hidroelectrica, salt istoric la Bursă

Adunarea Generală a Acționarilor este programată să aibă loc pe 29 mai 2026, iar ordinea de zi poate fi completată până pe 14 mai.

Cu toate acestea, Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a înregistrat un nou record istoric pe piața de capital, marcând o creștere de peste 60% a valorii de la listarea sa la bursă.

Compania a anunțat vineri o capitalizare bursieră de 76,5 miliarde de lei, corespunzătoare unui preț maxim de 170 de lei pentru o acțiune.

„Atingerea pragului de 76,5 de miliarde de lei confirmă faptul că strategia Hidroelectrica este validată de piață și că investitorii au încredere în capacitatea companiei de a continua să livreze performanță și stabilitate pe termen lung”, a declarat Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica.

Tranzacționarea s-a încheiat la 169,8 lei/acțiune, confirmând astfel poziția sa drept una dintre cele mai valoroase entități listate din Europa Centrală și de Est.

Elveția oferă salarii de peste 10.000 de euro și 20.000 de locuri de muncă, inclusiv pentru români

