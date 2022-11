Cântăreața este nerebdătoare să se mute în noua casă, acolo unde muncitorii lucrează intens pentru a termina totul la timp. Andreea Bănică a postat pe contul de Instagram mai multe imagini cu locuința. Ea a optat pentru încălzire în pardoseală și este fericită că în curte va avea o piscină de care se va bucura vara viitoare.

„În proiect, aveam parchet din lemn masiv, însă am ales încălzirea în pardoseală și automat nu mai putem pune parchetul pentru că nu mai are același randament la căldură. Am decis să punem o gresie care imită parchetul absolut superbă pe care am pus-o și la hotel doar că pe altă nuanță. Nu-mi plac deloc caloriferele la vedere indiferent de model de aceea am ales încălzirea în pardoseală”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Vedeta și soțul ei, Lucian Mitrea, au apelat la un designer interior pentru a-i ajuta să-și pună toate ideile în practică într-un mod cât mai armonios.

„Revin cu imagini. Am ales acest stil pentru că sunt genul acela de persoană care dacă face schimbări acelea sunt radicale! Dacă vedeți camerele copiilor… pfoai! Superbe! Noah va fi cel mai fericit!”, a mărturisit artista.

Casa nu este gata încă, însă Andreea Bănică este foarte nerăbdătoare să se mute. Artista se gândește care va fi reacția copiilor atunci când vor vedea noile lor camere.

