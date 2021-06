Andreea Lodbă a ajuns în România după „Survivor”. Cine a așteptat-o la aeroport

Actrița a făcut parte din echipa Faimoșilor de la „Survivor România”. Ea a obținut cele mai puține voturi din partea publicului și a fost nevoită să părăsească competiția.

„Survivor a fost cea mai grea, dar totodată cea mai frumoasă experiență pe care eu am trăit-o până acum. Faptul că am făcut sport în decursul vieții consider că m-a ajutat foarte mult. Nu știu cum s-a văzut de acasă, dar eu am simțit că am un avantaj pe traseu, în fața adversarelor mele.

Dezavantajul pe care eu l-am simțit și care cred că s-a văzut, a fost, uneori, la final”, a declarat Andreea Lodbă, scrie wowbiz.ro.

Iubitul a fost cel care a așteptat-o pe aeroport. Andreea Lodbă a mai anunțat că următoarele zile le va petrece alături de familie și de prieteni, iar apoi va reveni la muncă, pe platourile de filmare.

Fosta concurentă recunoaște că „Survivor România” a fost cea mai dură experiență din viața ei. I-a fost foarte dificil fără mâncare, dar și să facă față traseelor dure.

„Cel mai greu traseu pentru mine a fost cel de la tobogan. Cel de pe lac nu spun că m-a avantajat, însă era oarecum mai ușor pentru mine. Toboganul îmi crea de fiecare dată probleme la ieșire. Când ajungeam și vedeam că în ziua respectivă aveam toboganul, era cel mai urât lucru pentru mine.

Știam că o să îmi pună probleme și nu îmi doream lucrul asta. Cel mai greu lucru a fost faptul că nu am avut mâncare, nu aveam nicio sursă în afară de junglă. Ne «băteam» pe un singur mango, asta era ca un fel de desert. Trebuia să mergem să ne găsim cocos, eventual îl prăjeam pentru a-i schimba gustul. Cel mai greu e lupta cu foamea în Survivor”, a mai declarat Andreea Lodbă, la aeroport.

