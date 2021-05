Andreea Lodbă, eliminată de la „Survivor România”. „Mi-aș fi dorit să nu se termine aici”

Concurenții propuși spre eliminare în săptămâna care tocmai a trecut la „Survivor România” au fost Andreea Lodbă și Ștefan Ciuculescu, de la Faimoși, dar și Adelina Damian și Marius Crăciun, de la Războinici. Cei patru concurenți au intrat în cursa pentru votul publicului.

Cea care a acumulat cele mai puține voturi a fost Andreea Lodbă, din echipa Faimoșilor. Ea a părăsit competiția din Republica Dominicană în seara de 30 mai.

Aceasta a izbucnit în lacrimi atunci când a aflat că va părăsi competiția „Survivor România”.

„Se pare că nu-și mai au rost cuvintele acum. Sentimentul e foarte puternic, emoția e foarte puternică. După cum am spus, mi-aș fi dorit ca această competiție să nu se termine aici, mi-aș fi dorit să continui. Sunt conștientă că am venit mult mai târziu în competiție față de colegii mei și nu am reușit să demonstrez la fel de mult ca ei”, a declarat Andreea Lodbă, conform wowbiz.ro.

Și-ar fi dorit să continue lupta pentru supraviețuire din Dominicană, dar e mulțumită pentru toate lecțiile pe care le-a învățat acolo.

„Totodată sunt împăcată că am luat parte la toată aventura. Am învățat extrem de multe lucruri, am conviețuit alături de oameni extraordinari. Mă bucur că le-am auzit poveștile de viață, care m-au inspirat și mi-au oferit o lecție. Mă bucur că am reușit la Survivor să-mi depășesc limitele, am învățat să înot. Cosmin mi-a oferit sprijinul lui, mi-a sărit de multe ori în ajutor când am fost pe trasee. Sebi, Zanni, Ștefan, Raluca, Elena m-au susținut. Le mulțumesc pentru tot sprijinul”, a mai spus ea.

Războinicii rămân în formula de cinci membri, în timp ce Faimoșii continuă competiția în echipă de șase.

Citeşte şi:

INTERVIU cu „Rechinul” înainte să fie arestat: „Alta era banda organizată! Eu câștigam legal 250.000 de dolari pe lună.” Judecătorii români spun altceva

Avertisment: pentru lumea nevaccinată, pandemia ar putea intra acum în cea mai mortală fază

Valeriu Gheorghiță: „Pe 1 iunie e foarte probabil să demarăm vaccinarea la 12-15 ani”

PARTENERI - GSP.RO Osaka riscă excluderea de la Roland Garros. Gestul făcut după meciul cu Țig i-a adus o amendă de 15.000€

Playtech.ro IREAL! Ce s-a aflat acum despre moartea afaceristului din Arad. Răsturnare de situație!

Observatornews.ro Coşmar fără sfârşit pentru Alexandru, un român de 23 de ani din Italia, care a rămas cu sechele după infecţia cu Covid

HOROSCOP Horoscop 31 mai 2021. Capricornii au de rezolvat probleme financiare mari, cum ar fi sursa de venit

Știrileprotv.ro FOTO. Ce i-a apărut unei fetițe în spatele capului, după ce s-a jucat într-un parc din Suceava. Mama sa a dus-o imediat la Urgențe

Telekomsport VIDEO! Ce face acest bărbat în timp ce două fete sexy dansează lângă el. :) Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE Ai auzit de BestSecret? E un nou magazin online, cu reduceri de până la 80% (PUBLICITATE)