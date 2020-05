De Denisa Macovei,

– Faptul că faci naveta casă-serviciu te-a determinat să fii aproape paranoică și să dezinfectezi exagerat de mult?

– Și înainte de această pandemie eram foarte grijulie în ceea ce privește regulile de igienă. Și înainte de apariția acestui virus, eu și David călătoream cu mască și mănuși, ne dezinfectam de fiecare dată cu o soluție cu acțiune biocidă. Fac acest lucru de când eram însărcinată în luna a șasea, am fost mereu atentă să respect reguli de igienă, pentru a mă proteja pe mine și pe David. Sunt conștientă câte de gravă este situația acum. A devenit o rutină să plec de acasă echipată, să dezinfectez regulat, când ajung acasă mă dezbrac și pun imediat hainele la spălat. Respect distanța socială și ies din casă doar ca să merg la filmări.

– Cum i-ai explicat lui David că nu mai poate merge la spațiul de joacă sau să revină în România?

– I-am explicat toată situația și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am un copil înțelept, care a înțeles foarte bine. I-am explicat așa cum îi explici unui om matur. Îmi este teamă ca această perioadă să nu provoace o traumă atât lui, cât și altor copii, care au capacitatea de a înțelege foarte bine prin ce trecem noi acum. David deja pune întrebări destul de pertinente. Se tot repetă atât nevoia de distanțare socială și nu aș vrea ca acest obicei, benefic în momentul de față pentru sănătate, să ne facă apoi să ne fie teamă să ne apropiem de oameni, să ne îmbrățișăm. Sunt o fire sensibilă și empatică, așa am fost dintotdeauna, astfel că mereu am fost aproape de cei aflați la nevoie. Cumva este ciudat că acum nu putem să fim alături de oameni cu o îmbrățișare.

– Ce ai descoperit la tine în toată perioada asta, când ai avut timp să petreci tu cu tine?

– Știu că poate suna ciudat, dar nu am avut timp să petrec doar eu cu mine. Merg în continuare la filmări, unde respectăm cu strictețe regulile de igienă. Timpul pe care îl am liber îl petrec cu David, facem lecții împreună, învățăm poezii, facem sport. Văd extrem de multă agitație în jurul meu, mă uit la știri și mă afectează situația aceasta în care ne aflăm cu toții.

Recomandări Cum a contribuit dependența de ”laude pe Facebook” a viceprimarului liberal Dan Cristian Popescu la escrocarea familiei cu 8 copii

– Cu ce a fost diferită, totuși, perioada asta?

– Da, trebuie să ne menținem mintea ocupată, că trebuie să se dezvolte bine în continuare. Chiar dacă ar fi mers la grădiniță, eu tot aș fi făcut lecții cu el acasă, trebuie să îl țin ocupat, să îl ajut să se dezvolte. Este greu pentru un copil de aproape 5 ani să facă lecții online. Așa că prefer să îi ofer eu aceste lecții și să dezvoltăm împreună tot felul de lucruri. David mă uimește și pe mine câteodată, totul este foarte bine.

Recomandări Mărturie zguduitoare a unei paciente cu COVID-19 internate la Neamț: “Am aflat aici că voi fi mamă, o doctoriță mi-a spus că sunt infectată și să renunț la sarcină”

– Acum petrecem mai mult timp online. Zi-mi sincer cât shopping ai făcut în ultima lună?

– Din păcate, sunt conștientă că trebui să fim chibzuiți, să avem grijă să nu dăm banii pe tot felul de lucruri de care nu avem neapărată nevoie. A fost o perioadă, în trecut, când făceam multe cumpărături online. Este plăcut, da, dar acum recomand altceva; îți faci cumprături online, le pui în coșul virtual, iar în momentul în care trebuie să le cumperi, să dai “delete” (râde). Este un fel de window shop, ca și cum am merge la mall, ne uităm în vitrine, probăm și atât, nu cumpărăm.

– Am remarcat că ți-ai menținut silueta, spre deosebire de alții care au mâncat compulsiv. Cum ai reușit?

– Am slăbit 10 kg în doar 3 săptămâni. Nu pentru că mi-am dorit, ci pentru că, probabil, mă consum foarte mult. Faptul că nu poți vedea persoanele dragi te aduce într-un punct în care să suferi. Am slăbit, probabil, și datorită acestor exerciții de sport pe care le-am făcut cu David. (râde)

Recomandări 1 Mai. Drepturile pentru care trebuie să lupți și pe care să nu le consideri niciodată câștigate definitiv

– David nu vrea și el să fie vlogger?

– David este atras de aceste filmări, acum îmi zice direct că vrea să facem video, nu neapărat pentru a posta online, pentru că nu știu cât de mult înțelege el referitor la social-media, dar îmi zice că vrea să avem amintiri. Să ne facem video pentru a avea amintiri împreună. Mereu îmi spune: “Hai să ne uităm la o amintire de acum câțiva ani”. Este foarte fericit atunci când revede momente cu el de când era mic.

– Mereu ți-am zis că David e printre puținii copii care efectiv râd continuu. Cum poți să fii autoritară cu el?

– David are un râs molipsitor, mă cunoaște atât de bine și știe când trebuie să se oprească.

– Care a fost cea mai năstrușnică boacănă pe care a făcut-o, în izolare?

– S-a urcat pe hotă, a făcut foarte multe boacăne. Sunt atât de multe încât nu știu pe care să v-o spun. De exemplu, sună foarte multe persoane. Îmi ia telefonul și trimite mesaje vocale (râde).

– Nu ați mai putut să ieșiți la restaurant sau să mâncați în oraș, așa că a trebuit să-ți arăți calitățile de masterchef. David este pretențions la mâncare?

Este extrem de pretențios. Nici înainte nu ieșeam foarte des la restaurant. Eu prefer să gătim acasă și să avem parte de aceste mâncăruri mai sănătoase. Nu există această variantă, să mănânc doar la restaurant. David are nevoie de trei mese gătite zilnic, sub nici o formă nu aș fi de acord să nu gătim. Mă ajută și el când gătim.

– Ați învățat limba turcă sau David vorbește doar engleza la grădiniță?

– La grădiniță, David vorbea și engleza, și turca. Eu știam limba engleză și, inevitabil, pentru că sunt de atâta vreme în Turcia, am învățat și turca.

Citeşte şi:

Andreea Mantea a venit cu dovada, după ce s-a spus că a suferit o intervenție la pomeți. „Uite cum m-am operat, de la 14 ani!”

Ce fac vedetele când #stauacasă. Andreea Mantea, antrenor de fitness pentru fiul ei. „Nu am avut nicio șansă să fac singură sport”

Andreea Mantea se află în Turcia împreună cu fiul ei. Ce decizie a luat vedeta din cauza pandemiei de coronavirus. ”L-am retras pe David de la grădiniță”

GSP.RO Motivul pentru care filmulețul cu Marica și amanta a fost făcut public abia după 8 luni. A călcat iar strâmb!