Cum se calculează impozitul pentru premiile loto

În România, câștigurile din jocuri de noroc sunt impozitate progresiv, în funcție de valoare. Pentru sumele foarte mari, cum este acest premiu, se aplică cota maximă de impozitare. Conform regulilor fiscale în vigoare, pentru partea care depășește pragul superior, statul reține 40%, după deducerea unei sume neimpozabile și aplicarea etapelor intermediare.

Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc din 1 august 2025. Foto: ANAF

Mai exact, potrivit ANAF, statul reține 40% din premiul brut, iar câștigătorul păstrează aproximativ 60%. Asta înseamnă că, din cele aproape 66 de milioane de lei, o parte consistentă merge direct la bugetul de stat.

Câți bani încasează cu adevărat câștigătorul la Joker

După aplicarea tuturor taxelor, câștigătorul nu rămâne cu suma integrală. Calculul, pe niveluri, arată că peste 66.750 de lei se aplică 11.750 de lei + 40%. Asta înseamnă că din suma câștigată de 65.969.447,56 de lei câștigătorul Joker ar rămâne cu 39.596.618,54 lei, după ce statul reține un impozit de 26.372.829,02 lei.

Diferența, de peste 25 de milioane de lei, reprezintă impozitul plătit către stat. ANAF precizează și că, pentru jocurile de noroc online impozitul se reține la sursă la fiecare transfer din contul de joc în contul bancar sau similar.

Chiar și cu aceste taxe reținute de stat, suma rămasă este una uriașă și schimbă complet viața oricui. Ultima dată când premiul de categoria I la Joker a fost câștigat a fost în septembrie 2024, atunci când suma a fost mult mai mică, de aproximativ 11,8 milioane de lei.

De această dată, jackpotul a atins un nivel-record, iar câștigătorul intră direct în topul celor mai mari premii acordate vreodată în România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE