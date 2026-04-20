„Niciun salariu după noile grile nu va scădea. Nu vom avea oameni care să meargă cu mai puțin bani acasă pentru că nu ăsta e scopul. Avem niște categorii care vor fi ieșit din grilă. Dar pentru ei, la fel ca la pensii, vom veni cu un articol care să spună că se păstrează suma de acum, urmând ca la creșterile următoare să fii ajuns din urmă de ceilalți”, a explicat Florin Manole.

Noua lege a salarizării va introduce un mecanism menit să clarifice ierarhia veniturilor publice, reducând în același timp ponderea sporurilor. Ministrul a subliniat că, deși sporurile vor scădea, salariile de bază vor crește pentru a asigura stabilitatea veniturilor angajaților. 

„Suntem cu inflație foarte mare și să le mai și tai salariile oamenilor ar fi inacceptabil. Într-adevăr, reducem sporurile, dar păstrăm peste nivelul de 20% un nivel de cinci la sută pentru performanță, un lucru cerut și de Comisie și de bun simț și e corect”, a declarat acesta.

Florin Manole a estimat că legea va genera creșteri salariale moderate, de ordinul unei cifre procentuale.

„Anticipez o lege cu niște creșteri de medii procentuale de o cifră, nu de două. Nu vreau să mă hazardez în promisiuni.”

Indexările viitoare vor fi stabilite pe baza unui sistem nou, care va intra în vigoare până în 2027, urmând să fie ajustat ulterior până în 2028. 

„În 2027, oamenii vor primi salarii cu indicele pe care-l vom stabili la sfârșitul acestei săptămâni. După care, următoare indexare va fi până în 2028, dar vom avea creșteri în 2027, venite din reglaje”, a adăugat ministrul.

Ministrul Muncii a confirmat că, și în noua lege, președintele României va avea cel mai mare salariu din sectorul public. În timp ce legislația actuală stabilește că acesta este de 12 ori salariul minim, viitoarea lege va reduce raportul la opt ori salariul minim, care, la rândul său, va fi mai mare. 

„Acest referențial inițial cu siguranță va fi peste 4.000 de lei”, a declarat Florin Manole.

În noiembrie 2024, numărul bugetarilor a depășit 1,3 milioane, pentru prima dată în ultimii 15 ani. Mai precis, aproape un sfert (23%) din angajații din țară lucrau pentru stat. 

Un bugetar din România costă în medie 11.000 de lei pe lună, mai exact 10.959 de lei (aferent unui net de 6.411 lei), iar pentru un angajat din companiile de stat s-a plătit în medie 9.590 de lei (net 5.610 lei).

Parteneri
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Mama jucătorului a intrat pe teren și l-a amenințat pe arbitru: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta? Nu știi cu cine te pui, poate îți f*t o sticlă în cap!”
GSP.RO
Mama jucătorului a intrat pe teren și l-a amenințat pe arbitru: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta? Nu știi cu cine te pui, poate îți f*t o sticlă în cap!”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Peste 6.000 de români au pașaport diplomatic: cine beneficiază de el și ce privilegii le aduce celor care îl au
Știri România 08:45
Peste 6.000 de români au pașaport diplomatic: cine beneficiază de el și ce privilegii le aduce celor care îl au
Profesorul Gheorghe-Ilie Fârte, specialist în comunicare politică, despre criza guvernamentală: „Răul fundamental a fost comis prin crearea Marii Coaliții, în numele stabilității”
Exclusiv Interviu
Știri România 08:30
Profesorul Gheorghe-Ilie Fârte, specialist în comunicare politică, despre criza guvernamentală: „Răul fundamental a fost comis prin crearea Marii Coaliții, în numele stabilității”
Parteneri
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Adevarul.ro
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Ei sunt românii care au scris istorie în Turcia, înainte ca Mirel Rădoi să ajungă la Gaziantep. Nu doar Hagi, Popescu și Lucescu au dat lovitura
Fanatik.ro
Ei sunt românii care au scris istorie în Turcia, înainte ca Mirel Rădoi să ajungă la Gaziantep. Nu doar Hagi, Popescu și Lucescu au dat lovitura
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

„Survivor România” 19 aprilie 2026. Un concurent din tribul Faimoșilor va ajunge în Exil, după eliminare
Stiri Mondene 19 apr.
„Survivor România” 19 aprilie 2026. Un concurent din tribul Faimoșilor va ajunge în Exil, după eliminare
Cine este soțul Andreei Marinescu, prezentatoarea știrilor Pro TV. Viața cu un comisar criminalist. „Avem meserii care ne consumă foarte mult”
Stiri Mondene 19 apr.
Cine este soțul Andreei Marinescu, prezentatoarea știrilor Pro TV. Viața cu un comisar criminalist. „Avem meserii care ne consumă foarte mult”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
ObservatorNews.ro
Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
PSD, cu cuțitul la os. Luni se decide soarta Guvernului
Mediafax.ro
PSD, cu cuțitul la os. Luni se decide soarta Guvernului
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Parteneri
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital

LIVE TEXT - Criză politică în România. Ultimele declarații ale lui Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu înainte de „Momentul adevărului”
LiveText
Politică 07:00
LIVE TEXT – Criză politică în România. Ultimele declarații ale lui Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu înainte de „Momentul adevărului”
LIVE TEXT - PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. „Momentul adevărului”, o piesă cu final așteptat
LiveText
Politică 06:00
LIVE TEXT – PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. „Momentul adevărului”, o piesă cu final așteptat
Parteneri
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
ZiaruldeIasi.ro
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
„E Dumitrache II”. Povestea ultimului decar-atacant al lui Dinamo: „Asta e calitatea mea numărul 1”
Fanatik.ro
„E Dumitrache II”. Povestea ultimului decar-atacant al lui Dinamo: „Asta e calitatea mea numărul 1”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal