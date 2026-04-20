Mii de pașapoarte diplomatice, emise de statul român

„6.453 de paşapoarte diplomatice electronice se află în termen de valabilitate”, a precizat MAE,  într-o adresă către Gândul.

Pașaportul diplomatic este un document de călătorie emis exclusiv de MAE, destinat persoanelor care reprezintă oficial statul român în relațiile internaționale sau exercită funcții de demnitate publică. Acesta nu este un document obișnuit și nu poate fi obținut la cerere.

Eliberarea se face doar la solicitarea unei instituții publice, care trebuie să justifice funcția și scopul deplasării în străinătate. Documentul nu este un beneficiu permanent, ci este strict legat de funcția deținută și trebuie returnat după încetarea acesteia.

În mod obișnuit, pașaportul diplomatic are o valabilitate de până la 5 ani, putând ajunge în anumite cazuri la maximum 10 ani. De asemenea, nu poate fi folosit pentru călătorii personale sau turistice, ci doar în scop oficial.

Cine beneficiază de pașaport diplomatic în România

Lista beneficiarilor este stabilită prin Legea nr. 248/2005 și include exclusiv persoane cu funcții înalte în stat sau roluri diplomatice, potrivit E-juridic.

Printre aceștia se numără:

  • președintele României, foști și actuali
  • președinții Senatului și Camerei Deputaților
  • parlamentarii și europarlamentarii
  • prim-ministrul, miniștrii și secretarii de stat
  • judecătorii Curții Constituționale și ai Înaltei Curți
  • Avocatul Poporului
  • conducerea Curții de Conturi
  • guvernatorul BNR
  • membrii Academiei Române
  • patriarhul, mitropoliții și liderii cultelor religioase
  • membrii corpului diplomatic și consular.

De asemenea, și foștii demnitari de rang înalt pot beneficia de acest document.

Ce privilegii oferă pașaportul diplomatic

Deținerea unui pașaport diplomatic nu înseamnă automat imunitate diplomatică, însă oferă anumite facilități în context oficial. Printre acestea se pot număra:

  • proceduri simplificate la frontieră
  • facilități privind obținerea vizelor
  • acces la protocoale diplomatice speciale
  • sprijin consular extins.

Totuși, aceste avantaje depind de legislația statului-gazdă și de recunoașterea statutului oficial al titularului.

De ce nu este un document accesibil tuturor

Pașaportul diplomatic este conceput ca un instrument de reprezentare a statului, nu ca un beneficiu personal. Din acest motiv, legea limitează strict categoriile care pot beneficia de el.

O încercare de extindere a listei către aleșii locali, precum primarii sau președinții de consilii județene, a fost respinsă în Parlament în 2022. Argumentul principal a fost că o astfel de măsură ar dilua rolul și importanța documentului.

Astfel, în prezent, pașaportul diplomatic rămâne rezervat exclusiv persoanelor care au atribuții directe în reprezentarea oficială a României pe plan internațional.

De altfel, pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice astfel de documente din lume.

Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Mama jucătorului a intrat pe teren și l-a amenințat pe arbitru: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta? Nu știi cu cine te pui, poate îți f*t o sticlă în cap!”
GSP.RO
Mama jucătorului a intrat pe teren și l-a amenințat pe arbitru: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta? Nu știi cu cine te pui, poate îți f*t o sticlă în cap!”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Ce este salariul minim brut de referință, după care se vor calcula veniturile din sectorul public
Știri România 09:13
Ce este salariul minim brut de referință, după care se vor calcula veniturile din sectorul public
Profesorul Gheorghe-Ilie Fârte, specialist în comunicare politică, despre criza guvernamentală: „Răul fundamental a fost comis prin crearea Marii Coaliții, în numele stabilității”
Exclusiv Interviu
Știri România 08:30
Profesorul Gheorghe-Ilie Fârte, specialist în comunicare politică, despre criza guvernamentală: „Răul fundamental a fost comis prin crearea Marii Coaliții, în numele stabilității”
Parteneri
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Adevarul.ro
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Ei sunt românii care au scris istorie în Turcia, înainte ca Mirel Rădoi să ajungă la Gaziantep. Nu doar Hagi, Popescu și Lucescu au dat lovitura
Fanatik.ro
Ei sunt românii care au scris istorie în Turcia, înainte ca Mirel Rădoi să ajungă la Gaziantep. Nu doar Hagi, Popescu și Lucescu au dat lovitura
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

„Survivor România” 19 aprilie 2026. Un concurent din tribul Faimoșilor va ajunge în Exil, după eliminare
Stiri Mondene 19 apr.
„Survivor România” 19 aprilie 2026. Un concurent din tribul Faimoșilor va ajunge în Exil, după eliminare
Cine este soțul Andreei Marinescu, prezentatoarea știrilor Pro TV. Viața cu un comisar criminalist. „Avem meserii care ne consumă foarte mult”
Stiri Mondene 19 apr.
Cine este soțul Andreei Marinescu, prezentatoarea știrilor Pro TV. Viața cu un comisar criminalist. „Avem meserii care ne consumă foarte mult”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
ObservatorNews.ro
Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
PSD, cu cuțitul la os. Luni se decide soarta Guvernului
Mediafax.ro
PSD, cu cuțitul la os. Luni se decide soarta Guvernului
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital

Politic

LIVE TEXT - PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. „Momentul adevărului”, o piesă cu final așteptat
LiveText
Politică 09:26
LIVE TEXT – PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. „Momentul adevărului”, o piesă cu final așteptat
LIVE TEXT - Criză politică în România. Ultimele declarații ale lui Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu înainte de „Momentul adevărului”
LiveText
Politică 07:00
LIVE TEXT – Criză politică în România. Ultimele declarații ale lui Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu înainte de „Momentul adevărului”
Parteneri
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
ZiaruldeIasi.ro
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
„E Dumitrache II”. Povestea ultimului decar-atacant al lui Dinamo: „Asta e calitatea mea numărul 1”
Fanatik.ro
„E Dumitrache II”. Povestea ultimului decar-atacant al lui Dinamo: „Asta e calitatea mea numărul 1”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal