Mii de pașapoarte diplomatice, emise de statul român

„6.453 de paşapoarte diplomatice electronice se află în termen de valabilitate”, a precizat MAE, într-o adresă către Gândul.

Pașaportul diplomatic este un document de călătorie emis exclusiv de MAE, destinat persoanelor care reprezintă oficial statul român în relațiile internaționale sau exercită funcții de demnitate publică. Acesta nu este un document obișnuit și nu poate fi obținut la cerere.

Eliberarea se face doar la solicitarea unei instituții publice, care trebuie să justifice funcția și scopul deplasării în străinătate. Documentul nu este un beneficiu permanent, ci este strict legat de funcția deținută și trebuie returnat după încetarea acesteia.

În mod obișnuit, pașaportul diplomatic are o valabilitate de până la 5 ani, putând ajunge în anumite cazuri la maximum 10 ani. De asemenea, nu poate fi folosit pentru călătorii personale sau turistice, ci doar în scop oficial.

Cine beneficiază de pașaport diplomatic în România

Lista beneficiarilor este stabilită prin Legea nr. 248/2005 și include exclusiv persoane cu funcții înalte în stat sau roluri diplomatice, potrivit E-juridic.

Printre aceștia se numără:

președintele României, foști și actuali

președinții Senatului și Camerei Deputaților

parlamentarii și europarlamentarii

prim-ministrul, miniștrii și secretarii de stat

judecătorii Curții Constituționale și ai Înaltei Curți

Avocatul Poporului

conducerea Curții de Conturi

guvernatorul BNR

membrii Academiei Române

patriarhul, mitropoliții și liderii cultelor religioase

membrii corpului diplomatic și consular.

De asemenea, și foștii demnitari de rang înalt pot beneficia de acest document.

Ce privilegii oferă pașaportul diplomatic

Deținerea unui pașaport diplomatic nu înseamnă automat imunitate diplomatică, însă oferă anumite facilități în context oficial. Printre acestea se pot număra:

proceduri simplificate la frontieră

facilități privind obținerea vizelor

acces la protocoale diplomatice speciale

sprijin consular extins.

Totuși, aceste avantaje depind de legislația statului-gazdă și de recunoașterea statutului oficial al titularului.

De ce nu este un document accesibil tuturor

Pașaportul diplomatic este conceput ca un instrument de reprezentare a statului, nu ca un beneficiu personal. Din acest motiv, legea limitează strict categoriile care pot beneficia de el.

O încercare de extindere a listei către aleșii locali, precum primarii sau președinții de consilii județene, a fost respinsă în Parlament în 2022. Argumentul principal a fost că o astfel de măsură ar dilua rolul și importanța documentului.

Astfel, în prezent, pașaportul diplomatic rămâne rezervat exclusiv persoanelor care au atribuții directe în reprezentarea oficială a României pe plan internațional.

De altfel, pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice astfel de documente din lume.

