O țară din Europa caută muncitorii part-time de peste 50 de ani

Într-o țară europeană, angajatorii caută muncitori part-time de peste 50 de ani. Țara în care este preferată această categorie de angajați este Elveția și decizia de a munci mai puține le aparține, de fapt, salariaților.

Aici, persoanele care au împlinit deja această vârstă reduc cel mai mult timpul de lucru, punând pe primul loc timpul liber.

Această tendință, numită „muncă parțială pentru stil de viață”, are implicații economice semnificative, conform unui studiu al Uniunii Patronale Elvețiene (UPS), citat de portalul ceh de știri Blick, parte a grupului Ringier.

Mitul că angajații din Gen Z vor să muncească mai puțin a fost demontat

Tinerii sunt adesea acuzați că au așteptări prea mari, că sunt mai puțin rezistenți sau motivați. Totuși, analiza UPS, bazată pe datele furnizate de autoritățile elvețiene contrazice aceste percepții.

Studiul arată că nu generația Z – cei născuți între 1995 și 2010 – este cea care preferă cel mai des munca parțială, ci persoanele de peste 50 de ani.

„Cel mai mare potențial de forță de muncă neexploatat în ceea ce privește munca parțială este în rândul celor de peste 50 de ani. Aceștia sunt cei care își reduc cel mai des rata de activitate, deoarece nu doresc să lucreze cu normă întreagă”, a explicat Patrick Chuard-Keller, economist-șef al UPS.

Cetățenii elvețieni de peste 50 de ani aleg să își reducă programul de lucru

Un alt aspect important remarcat în studiu este că munca parțială din motive de stil de viață este mai frecventă în rândul cetățenilor elvețieni. Pe de altă parte, muncitorii străini aleg mult mai rar această opțiune.

Explicația constă în diferențele de venituri și patrimoniu. Cei de peste 50 de ani, în special absolvenții de studii superioare, au salarii mai mari și o situație financiară mai stabilă, ceea ce le permite să opteze pentru un program redus.

„Trebuie să-ți permiți să lucrezi cu jumătate de normă”, subliniază Chuard-Keller, potrivit sursei citate mai sus.

Muncitorii de peste 50 de ani cu program part-time au un impact direct asupra economiei

Decizia de a reduce timpul de lucru are însă efecte colective. „Chiar dacă este o alegere personală legitimă, ea nu rămâne fără impact asupra societății. Prin impozite, contribuții și mecanisme de redistribuire, această decizie influențează economia și bunăstarea generală”, avertizează economistul.  

UPS estimează că, dacă toți cei care lucrează cu jumătate de normă ar trece la normă întreagă, venitul salarial brut anual ar crește cu aproximativ 8 miliarde de franci elvețieni, echivalentul a aproape 1% din PIB-ul țării.

Din această sumă, 2-3 miliarde ar merge către bugetul public și sistemele de asigurări sociale. „E și o problemă de echitate, mai ales când unii aleg să muncească mai puțin decât ar putea”, adaugă Chuard-Keller.

Elveția se confruntă cu o criză a forței de muncă

În contextul deficitului de forță de muncă calificată, economistul propune măsuri pentru a încuraja revenirea la normă întreagă.

Printre soluții se numără stimulentele fiscale țintite și reducerea taxelor la frontiere, dar și eliminarea stimulentelor contraproductive.

„În unele cazuri, să lucrezi mai mult nu merită, deoarece ajutoarele sociale, cum ar fi cele pentru asigurarea de sănătate sau locuință, sunt reduse”, explică el.

Cu toate acestea, Chuard-Keller atrage atenția: „Acest potențial nu poate fi exploatat în totalitate. Elveția va continua să depindă de imigrație pentru a-și completa forța de muncă”.

La finalul anului 2025, Elveția era țara bogată din Europa care angaja salariați chiar și fără diplomă și oferea salarii de peste 6.500 de euro. Angajatorii au scos atunci 85.000 de posturi în domenii precum construcții, restaurante, îngrijire la domiciliu și servicii.

