Potrivit unor surse Libertatea, a rămas în discuție o singură variantă de întrebare, cea referitoare la retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Consultarea internă a membrilor PSD este programată pentru ora 17.00, la Parlament.

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni – cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special la pensionari și categoriile vulnerabile – plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”, este întrebarea la care vor răspunde la ora 17:00, la Parlament.

Mișcarea PSD ar putea deschide o nouă criză politică la vârful Guvernului, în condițiile în care retragerea sprijinului politic ar pune sub semnul întrebării continuarea mandatului premierului Ilie Bolojan.