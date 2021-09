În anul 1984, când Andreea Marin avea aproape 10 ani, mama ei s-a stins din viață într-un accident auto. Ea și sora ei, Cristina, au rămas fără mamă, însă mereu l-au avut alături pe tatăl lor, Dan Marin.

Din păcate, în martie 2016, și părintele s-a stins din viață. Andreea Marin nu și-a uitat nici măcar o clipă părinții, mereu le duce dorul, așa că recent a revăzut fotografii din copilărie. „Ieri am petrecut 10 ore cu mine și amintirile dragi. Am deschis cutii de scrisori păstrate de la cei ce-mi sunt îngeri acum, m-am întors în timp, am retrăit întâmplările care ne-au legat și m-au făcut să fiu omul de azi…

Am făcut ordine în miile de fotografii adunate într-o viață și mi-am dat seama că am amânat atât, pentru că îmi era teamă să revăd cu inima oamenii dragi ce nu mai sunt, să realizez că nu mai e nimeni mai vârstnic decât mine pe care să-l pot suna și să cer un sfat la nevoie, trebuie să fiu puternică și să mă bazez pe mine, să ofer eu sprijinul meu când e nevoie de el, dar nu am cui să-l cer, decât în rugile mele, căci bunii mei de odinioară nu mai sunt…”, a transmis vedeta într-un mesaj pe Facebook.

„Ziua de ieri a fost despre rădăcini, despre dureri și bucurii readuse la lumină și privite în ochi, asumate, despre povestea vieții mele, cu bune, cu rele, care merge mai departe. Am lăsat lacrimile să curgă, pentru că e obositor să fim mereu puternici, și cred că drumul cel mai greu parcurs a fost cel din scrisorile bunicilor, ale părinților (unele nu îmi erau destinate, dar le-am primit „moștenire” când ei n-au mai fost și m-am regăsit în ele, în povestirile lor, alături de cei dragi), rândurile surorii mele pentru care iubirea mea nu are margini, ale oamenilor dragi care mi-au dăruit bunătate pură, simplitate și cinste, dragoste fără ocolișuri, mereu o caldă îmbrățișare.

Am ales 10 imagini de la diferite vârste, încă din primul an de viață, apoi crescând alături de familie, anii adolescenței la școală sau la competițiile de handbal, iar ultima fotografie e în cabina de machiaj la televiziune, pe când eram om de știri. Și de aici, povestea o cunoașteți…”, a mai adăugat vedeta în postarea ei din mediul online.

