Sâmbătă, un bărbat în vârstă de 58 de ani și-a incendiat apartamentul din cartierul Holosiivski, după care a împușcat oameni pe stradă și s-a baricadat într-un supermarket, unde a luat ostatici. În cele din urmă, atacatorul, originar din Rusia, a fost ucis de forțele speciale ale poliției.

O înregistrare video în care doi polițiști sunt văzuți stând lângă o persoană aflată la pământ, apoi luând-o la fugă în timp ce se auzeau împușcături a stârnit indignare în Ucraina.

„Este o rușine pentru întregul sistem. Au fost suspendați. O anchetă este în curs”, a declarat ministrul de Interne Ihor Klimenko.

Ministul ucrainean i-a îndemnat însă pe oameni să nu generalizeze, accentuând răspunsul „rapid și profesionist” al celorlalți polițiști trimiși la fața locului.

Parchetul ucrainean a anunțat deschiderea unei anchete penale cu privire la conduita celor doi polițiști.

Ei „nu au evaluat corect situația și au pus civilii răniți în pericol”, a declarat șeful Departamentului Poliției de Patrulare, Evhen Jukov, care și-a dat demisia.

Motivele atacatorului nu sunt cunoscute deocamdată. Bărbatul, născut la Moscova, a folosit o armă de foc înregistrată.

„Agresorul era în mod clar instabil psihic. Trebuie examinat modul în care a obținut certificatele medicale pentru a-și prelungi dreptul de a deține o armă de foc. Acest lucru se va face în timpul anchetei”, a subliniat Klimenko.

Atacul s-a soldat cu șapte morți, inclusiv atacatorul, și 14 răniți. Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, opt persoane erau internate duminică, una dintre ele fiind în „stare foarte gravă”.

Parchetul ucrainean a deschis o anchetă cu privire la un act terorist soldat cu decese.

