Irlanda devansează Luxemburg în topul PPP

Dintre cele 41 de țări europene analizate – incluzând statele membre UE, țările candidate, statele EFTA și Regatul Unit – Irlanda este prognozată să ocupe primul loc în clasamentul PIB-ului pe cap de locuitor ajustat la paritatea puterii de cumpărare (PPP) până în 2030, depășind Luxemburg, care va rămâne lider până în 2025.

Totuși, acest rezultat trebuie privit cu rezervă. PIB-ul Irlandei este cunoscut pentru distorsiunile cauzate de prezența masivă a corporațiilor multinaționale. Alan Barrett, directorul Economic and Social Research Institute, susține că venitul național brut (GNI) este un indicator mai realist al producției economice reale a țării. Conform datelor Băncii Mondiale pentru GNI din 2024, Irlanda nu s-ar clasa nici măcar în primele patru locuri.

După Irlanda și Luxemburg, Norvegia, Elveția și Danemarca completează top cinci în clasamentul PPP, cu poziții stabile între 2025 și 2030. În schimb, economiile mari ale Europei, precum Germania, Franța, Regatul Unit, Italia și Spania, rămân mai jos în clasament, cu Germania pe locul 12 și Spania pe locul 22.

Țările candidate la aderare în UE rămân pe ultimele locuri

Cele mai scăzute poziții din clasament sunt ocupate în mare parte de țările candidate la UE, precum Ucraina, Kosovo și Moldova. O excepție notabilă este Turcia, care urcă pe locul 29 în 2030, depășind trei state membre UE: Bulgaria, Letonia și Grecia.

În plus, Grecia suferă cea mai mare scădere din clasament, coborând de pe locul 29 pe locul 32 până în 2030, în timp ce Cipru înregistrează cel mai mare progres, urcând trei poziții, de pe locul 16 pe locul 13.

Pe ce loc se va afla România

Diferența dintre clasamentele nominale și cele ajustate la paritatea puterii de cumpărare scoate la iveală alte aspecte interesante. Țări precum Malta, România, Polonia și Turcia se clasează mai sus în termeni de PPP decât în euro nominali, ceea ce indică o putere de cumpărare reală mai mare decât sugerează cifrele brute.

În schimb, state precum Estonia, Regatul Unit, Islanda și Letonia ocupă poziții mai scăzute în clasamentele PPP comparativ cu cele nominale.

Potrivit datelor FMI, România se va afla pe locul 30, cu o creștere de peste 9.000 de euro al PIB-ului comparativ cu anul 2025. Vecinii României se clasează în apropierea țării noastre, Ungaria clasându-se cu două poziții peste România, Bulgaria cu o poziție sub, Republica Moldova cu opt poziții sub țara noastră, Ucraina cu 11 poziții sub România și Serbia cu două poziții sub România.

Diferențe economice semnificative între regiuni

În vârful clasamentului, Irlanda și Luxemburg ies în evidență prin valori semnificativ mai mari ale PIB-ului pe cap de locuitor: aproximativ 154.590 de euro și, respectiv, circa 142.000 de euro prognozați pentru anul 2030. Următoarele în clasament, Norvegia și Elveția, sunt așteptate să depășească 97.000 de euro.

Dacă excludem Irlanda și Luxemburg, Danemarca conduce în UE cu un PIB per capita de 84.000 de euro, aproape dublu față de Grecia, care înregistrează cea mai scăzută valoare dintre statele membre: 30.000 de euro. În rândul celor mai mari economii europene, Germania are cea mai mare putere de cumpărare, cu aproximativ 66.000 de euro, în timp ce Spania are cea mai scăzută, la 42.000 de euro.

Diferențe și mai mari în euro nominali

În termeni nominali, disparitățile devin și mai evidente. Prognozele FMI pentru 2030 indică valori ale PIB-ului pe cap de locuitor care variază de la 7.276 de euro în Ucraina până la 152.417 de euro în Luxemburg. Bulgaria, codașa UE, are o valoare estimată de 28.086 de euro.

În afara Luxemburgului și a Irlandei, diferențele rămân mari în cadrul blocului comunitar. Danemarca este pe locul trei în rândul statelor membre ale UE, cu 84.128 de euro, urmată de Olanda, cu 79.613 de euro, Suedia cu 73.104 de euro și Austria, cu 67.406 de euro.

Germania se situează pe locul 10 în clasamentul general, cu 65.924 de euro, fiind singura mare economie europeană din primele zece poziții. Regatul Unit o urmează îndeaproape, pe locul 11, cu 64.360 de euro.

În afara UE, Elveția (127.846 de euro), Islanda (108.366 de euro) și Norvegia (93.046 de euro) completează top cinci, intercalându-se între Luxemburg și Irlanda. Totuși, țările din Europa de Nord și de Vest domină categoric vârful clasamentului, în timp ce Europa de Est — în special țările candidate la UE — rămâne mult în urmă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
