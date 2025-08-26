La prima oră a dimineții, Andreea Marin a postat pe pagina sa de Facebook o serie de fotografii emoționante alături de Violeta, însoțite de un mesaj care a ajuns direct la inimile fanilor. În imaginile realizate în America, cele două zâmbesc fericite, transmițând căldura și apropierea dintre mamă și fiică.

Andreea Marin îi duce dorul Violetei

La descriere, Andreea Marin a scris un gând sincer, care arată cât de mult îi simte lipsa fiicei sale: „Nu, nu sunt încă în pat și nici pe continentul de peste ocean … deși tare aș vrea! Sunt trează, cu nasul în laptop la birou, doar ca încă visez cu ochii deschiși. Și cu dor!”.

Dorul de copil este unul dintre cele mai puternice sentimente, iar vedeta a ales să îl exprime deschis, printr-un gest simplu, dar încărcat de emoție: publicarea unor amintiri prețioase alături de Violeta.

Andreea Marin a reușit din nou să transmită sensibilitate și autenticitate, demonstrând că, dincolo de succesul profesional, cel mai important rol rămâne acela de mamă.

Andreea Marin a ajutat-o pe Violeta cu mutarea în America

Fosta prezentatoare TV a vorbit cu sinceritate despre trăirile unui părinte în momentul în care copilul devine adult și își urmează propriul drum, mărturisind că, deși grijile par să scadă, dorul devine tot mai apăsător.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici.

Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Universitatea Cornell face parte din renumitul grup Ivy League, recunoscut pentru standardele academice înalte, iar Andreea Marin și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au sprijinit-o pe Violeta – profesori, familie și prieteni. Fotografiile postate de vedetă sunt un dar pentru cei dragi de acasă, care, deși nu au fost prezenți fizic, au fost alături de ele cu sufletul.

