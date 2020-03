De Andreea Romaniuc Archip,

Andreea Marin a îndemnat oamenii și companiile să doneze pentru ajutorarea celor afectați de COVID-19. „Campania Prețuieste Viața, primul convoi umanitar cu produse necesare în această perioadă de criză generată de coronavirus, în valoare de peste 430.000 euro, s-a încheiat la lăsarea întunericului. Acțiunea a fost posibila datorită vouă, donatori și voluntari ce ați dovedit că vă pasă! Mulțumim și trebuie sa va spun că, în peste 25 de ani de experiență în campanii sociale și umanitare, nu am trăit o asemenea emoție”, a fost mesajul fostei prezentatoare TV.

Andreea Marin s-a echipat corespunzător, a purtat un costum de protecție, dar și mască și a ajuns la Arena Națională, locul stabilit pentru întâlnire. „Este doar primul convoi, urmează sa donăm și în alte locuri și am răspuns chemării Primăriei București de aceasta dată de a dona în punctul de colectare de la Arena Națională, de unde toate produsele au fost preluate pentru a fi distribuite de către autorități pentru persoanele aflate în carantină, cele aflate în izolare care au nevoie de sprijin, cele vulnerabile, nevoiașe, persoane fără adăpost, vârstnici, persoane cu dizabilități sau bolnavi din centre de îngrijire și asistență, centre de plasament, de primire în regim de urgență, persoanele ce nu mai locuiesc acasă din pricina violenței în familie, dar și pentru personalul medical aflat acum în prima linie. Al doilea convoi umanitar va veni cu mai mult pentru acestea, pentru că am comandat, dar nu au sosit încă necesarele combinezoane de protecție, ochelari, măști de protecție, mănuși, botoși etc).

Mulțumim companiilor ce au pus umărul să avem acest convoi umanitar: Aquavia (1 milion de litri de apă plată) , Avon (1,7 tone de produse de igienă, dar și donație în bani), Olympus prin Asociația Aici pentru tine (30 paleti de iaurturi, adică un tir), Top Line Romania (produse de igiena și îngrijire personala, papuci, kimono-uri, role de hârtie de unica folosință, compania va dona și 1% din vânzările sale online, Cris Tim (5 mașini cu produse din carne fără E-uri proaspete), Secom (ceaiuri), Starbucks (cafea, torturi, băuturi din fructe proaspete, migdale). De asemenea, am fost foarte eficienți alături de echipa Primăriei Minicipiului București prin Direcția Generala de Asistenta Sociala a Municipiului București”, a precizat ea.

Fosta vedetă TV îndeamnă populația să participe activ la acțiunea umanitară, întrucât nevoile vor fi mari.

„Care sunt căile prin care puteți ajuta, fie că sunteți donatori individuali, fie firme, companii, comunități?

Donații în bani în conturile Fundației Pretuieste Viata sau prin paypal.me/pretuiesteviata, sume destinate achiziționării consumabilelor, echipamentelor medicale sau produselor atât de necesare categoriilor vulnerabile de oameni, medicilor, personalului medical din linia întâi sau instituțiilor medicale/de îngrijire a bolnavilor sau bătrânilor, cei mai slabi în fața virusului, din păcate. Dar banii pot fi folosiți si pentru dotarea spitalelor, a centrelor de carantină, pentru construirea centrelor de triaj, etc.

Cont în RON: RO29BRDE445SV95792894450

Cont în USD: RO72BRDE445SV95793004450

Cont în EUR: RO63BRDE445SV95793184450

Beneficiar: Fundația Prețuiește Viața (strada Titu Maiorescu, nr 34H, Voluntari, judetul Ilfov)

Banca: BRD Dorobanti (Calea Dorobantilor, nr 135, Bucuresti)

Swift: BRDEROBU

Donații în obiecte necesare (produse ce pot fi donate în condiții de siguranță, care vor fi indicate de Fundația Prețuiește Viața de la caz la caz, în funcție de specificul acestora) :

Donații prin sms: Donati 2 euro prin SMS la 8825, fără taxa în rețelele Digi Mobil, Vodafone, Telekom România Mobile, Orange. (sumele de la operatori vor întra în contul nostru după jumătatea lui aprilie, deci încă nu ne putem folosi de ele, dar va urma o perioada grea și vor fi binevenite.)”

