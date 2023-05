„Nu-mi vine să cred că sunt fericită! Mă așteptam să fiu pe boceală, pe tristețe, pe… dar sunt foarte fericită, pentru că sunt împăcată rău de tot cu tot ce am făcut aici, tot, tot. N-am niciun regret și sunt mândră rău de mine și numai când mă gândesc acum că mă duc la mine la Teleorman. Waaai! Abia aștept!”, a spus Andreea Moromete, care a și explicat de ce a dăruit simbolul imunității ascunse Alexandrei Porkolab.

Andreea Moromete: „Cât am muncit pentru simbolul ăla, cât am stat să sap după el”

Simbolul putea să îl folosească pentru a se salva, însă a nu a procedat așa. „Am ales să nu folosesc simbolul pentru mine și mă bucur că am făcut chestia asta, așa am simțit eu, așa a fost să fie. Și la cât am muncit pentru simbolul ăla, cât am stat să sap după el, să îmi storc creierii, să umblu pe plajă, prin pădure, era păcat să plec cu el acasă.

Și am simțit să i-l dau Alexandrei Porkolab fiindcă e singura mămică de aici și am rezonat pe chestia asta. Cum ea a luptat pentru fetița ei, Antonia, așa luptam eu pentru nepoțica mea, Victoria. Și am simțit că ea e următoarea vizată de gașca falșilor și am zis că ea merită simbolul”, a mai zis ea.

„Chiar nu cred că am dezamăgit pe nimeni, am fost eu 100%. Sper că nu e nimeni supărat pe mine, am arătat tot ce aveam de arătat, am luptat acolo și am tras din toată inima și din toată puterea mea și sunt împăcată cu absolut tot”, a declarat Andreea Moromete pentru protv.ro.

„Plec efectiv alt om, asta mi-am propus când am venit aici fiindcă eram mai sensibilă”

Totodată, Andreea Moromete s-a arătat de tot ce a trăit la Survivor România 2023. „Nu că plec schimbată de la Survivor, ies alt om de aici. Ce să mai doboare pe mine, ce să mai zic eu că e greu în viață? Cu ce să mă mai păcălească pe mine un om în viața asta?

Nu există la câte am avut parte aici. Prin ce stări am trecut! Nu e… plec efectiv alt om, asta mi-am propus când am venit aici fiindcă eram mai sensibilă, mai amărâtă la suflet și am zis că trebuie să ies alt om de aici. Am zis că de aici iese Moromete aia șmecheră și mișto”, a mai zis fosta concurentă care îți vede prietenele câștigătoare.

„Mi-aș dori să câștige ori Alexandra Porkolab ori Alexandra Ciomag. Îmi doresc să câștige una dintre ele, nu cineva din gașca falșilor”

„Mi-aș dori să câștige ori Alexandra Porkolab ori Alexandra Ciomag. Îmi doresc să câștige una dintre ele, nu cineva din gașca falșilor. Doamne ferește! Să câștige un om care nu și-a bătut joc de public, asta e chestia, să nu te prefaci aici”, a încheiat ea.

