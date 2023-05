Săptămâna aceasta la Survivor România 2023, Ștefania Stănilă, care a fost nominalizată colectivă a grupului, și Andreea Moromete, care a fost nominalizată de Andrei Krișan – câștigătorul imunității, au fost în pericol de eliminare din concurs.

Andreea Moromete a primit cele mai puține voturi la Survivor 2023

Cea care a primit cele mai puține voturi din partea publicului a fost Andreea Moromete, care nu și-a folosit anterior simbolul imunității ascunse pentru a se salva, în caz că era eliminată. Astfel, Andreea Moromete a fost eliminată de la Survivor România 2023, în ediția din 10 mai.

Concurentei nu i-a părut rău că a fost eliminată de la Survivor 2023 și a surprins cu gestul făcut. I-a dăruit Alexandrei Porkolab simbolul imunității ascunse. „Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care m-au votat. Sunt recunoscătoare că am făcut parte din aventura asta. Le mulțumesc celor care m-au adus aici prin biletul de aur și, ca de plecare, vreau să fac un cadou cuiva. Un cadou pentru care am muncit de am rupt.

Vreau să îl las unei mămici pentru că așa cum luptă ea pentru fetița ei, Antonia, așa am luptat eu pentru nepoțica mea, Victoria. Am la mine simbolul imunității ascunse și cu un bilețel. Simt că îl merită. Aș vrea ca acest simbol să i-l las ei”.

Andreea Moromete: „Scopul meu în competiția asta a fost să demasc oamenii”

Deși simbolul imunității ascunse o putea salva, Andreea Moromete a decis să nu facă acest lucru. Întrebată de prezentatorul Daniel Pavel de ce a considerat că este mai bine așa, concurenta a răspuns: „Pentru că v-am spus că scopul meu în competiția asta a fost să demasc oamenii și mi-am dorit mai tare decât să mă protejez pe mine și să merg mai departe.

Mi-am dorit mai tare să se vadă cum este fiecare om”, a spus concurenta, conform protv.ro.

După ce a fost anunțată eliminarea Andreei Moromete de la Survivor România 2023, pe pagina de Facebook Survivor România fanii emisiunii au reacționat. Mulți s-au bucurat de eliminarea Andreei Moromete din concurs.

„După ce a fost eliminată nu mai trebuia să aibă voie să dea simbolul pentru că ea teoretic nu mai făcea parte din emisiune…. Sau să îl dea ca amintire, să nu poată fi folosit (…) Si-a luat țeapă singură pentru că era sigură că nu va fi nominalizată și la final nu i-a mai folosit la nimic simbolul imunității, a crezut ca îl poate păstra să fie protejată față de cei mai puternici din camp pentru final. Strategic și din răzbunare l-a plasat altei concurente controversate. (…)

Rușine PRO TV să schimbi regula jocului. (…) Bine că a plecat Moromete că îmi era scârbă să mă mai uit la TV. Se crede cea mai bună, dar poate acasă dacă are timp se va uita la această emisiune în reluare și va vedea ce probleme are. Nu e timpul pierdut. (…) Perversă până la capăt. (…)

Sper să te uiți la comentariile publicului și să îți dai seama de problemele pe care le ai. Mergi la un specialist, ca ai mare nevoie! Succes!”, sunt câteva dintre comentariile fanilor apărute pe Facebook

Cine e Andreea Moromete, care a fost eliminată de la Survivor 2023

Invitată la PRO TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Moromete dezvăluia că este ofițer de poliție. Pe de altă parte, pe rețelele de socializare, aceasta se prezintă ca fiind instructor de fitness.

Recent, în emisiune, ea a declarat că și-a dat demisia din Poliție înainte să participe la show-ul de la PRO TV.

