Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, Andreea Popescu a vorbit despre perioada care a urmat despărțirii de Rareș Cojoc și despre modul în care informațiile despre viața ei personală au ajuns în spațiul public. Discuția a pornit de la perioada de la divorț, iar Andreea Popescu a explicat că problemele în căsnicia sa au apărut încă din luna ianuarie, în timp ce actele de divorț au fost semnate câteva luni mai târziu.

„Vă dați seama ce fac eu acum?! Ce n-am făcut în astea 8 luni”, a spus Andreea Popescu.

Cătălin Măruță a întrebat-o dacă se referă la cele opt luni de la divorț. „Nu, de la divorț 4 luni, atunci când am semnat actele. Din ianuarie, de când…”, a spus Andreea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Când au apărut problemele în căsnicia cu Rareș Cojoc

În cadrul discuției, Andreea Popescu a precizat că ea și Rareș Cojoc nu s-au separat propriu-zis în ianuarie, ci că atunci au început problemele în relație.

Cătălin Măruță: „Din ianuarie v-ați separat?”

Andreea Popescu: „Nu ne-am separat în ianuarie. Problemele au apărut în ianuarie. Am plecat în martie sau aprilie în vacanță. În presă… din martie”.

Cătălin Măruță: „Presa a aflat mai târziu. Oricum, cred că a aflat după ce ai zis tu public”.

Andreea Popescu: „Da. La două zile a fost cineva dornic… care a dat. O femeie foarte cunoscută. O cunoaștem foarte bine și a stat pe scaunul acesta. Noi nu ne cunoșteam”

„Și-a dorit să se afle”

Afirmația Andreei Popescu a atras imediat atenția lui Cătălin Măruță, care a încercat să afle dacă femeia despre care vorbea și-ar fi dorit ca informația să ajungă în presă.

Cătălin Măruță: „E o femeie foarte cunoscută care a așteptat să dea știrea asta în presă?”.

Andreea Popescu: „Da. Și-a dorit să se afle. Ea știe motivele”.

Ulterior, Cătălin Măruță a făcut referire directă la informațiile apărute în spațiul public despre presupusa relație dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. „Să nu mai vorbim codat. La un moment dat a apărut în presă că ai fi avut o aventură cu Dan Alexa, iar tu zici că știrea asta a apărut în presă dată de o femeie foarte cunoscută”.

Andreea Popescu nu a oferit numele femeii despre care vorbea.

Internauții au făcut propriile speculații

Declarațiile Andreei Popescu au generat reacții în mediul online, iar unii dintre cei care au urmărit discuția au încercat să identifice persoana la care aceasta ar fi făcut referire. În comentarii au apărut inclusiv mențiuni la adresa lui Denise Rifai, în contextul speculațiilor mai vechi privind o posibilă legătură între prezentatoarea TV și Dan Alexa.

„Iar sifonul din presă a fost Denise Rifai care nu și-a asumat aventura cu Dan Alexa. Stai liniștită Andreea, ești peste ea în absolut tot!”.

Un alt internaut a scris: „Vai, dar nu m-aș fi uitat la Dan Alexa veac… Ești așa frumoasă și deșteaptă, meriti ceva mai finuț decât Dan Alexa”.

Un alt comentariu a făcut, de asemenea, legătura între declarațiile Andreei Popescu și Denise Rifai: „Doamne, cât de mișto e această femeieeeeee! Tare asumată, corectă și spune ce gândește! E o mamă de nota 100000000. Sper din inimă să fie fericită până la finalul vieții sale, fie că e Ciucă, deși am niște rezerve cu privire la el. Am înțeles că zvonurile despre ea au plecat de la Denise Rifai. Tare m-a întristat acest lucru. Niciodată, dar NICIODATĂ, Denise nu va fi așa FEMEIE, din toate punctele de vedere, cum e Andreea. Iar răutățile astea gratuite sper să i se întoarcă și ei în viață și să își primească răsplata după alegerile sale, nefericirea provocată fiecăruia”.

Pe baza declarațiilor făcute în podcast și a speculațiilor existente în spațiul public, unii internauți au presupus că femeia la care s-a referit Andreea Popescu ar putea fi Denise Rifai.

Această concluzie aparține însă internauților și nu a fost confirmată de Andreea Popescu în declarațiile prezentate. De asemenea, din informațiile oferite în cadrul discuției nu rezultă că aceasta ar fi nominalizat-o pe prezentatoarea TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE