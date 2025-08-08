Chiar dacă unele voci au afirmat în mediul online că secvențele au fost arătate în așa fel încât unele persoane să fie puse într-o anumită lumină, au existat de fiecare dată concurenți care au precizat că nimic nu a fost regizat și că lucrurile în Thailanda au stat exact așa cum s-a văzut și la televizor.

Recent, Andrei Lemnaru, care a ajuns la Insula Iubirii 2025 alături de Ella Vișan, cea care în septembrie ar trebui să-i devină soție, a vorbit despre momentele petrecute în emisiunea de la Antena 1.

„Până acum, ce m-a deranjat era că totul se învârtea să dea în mine. Nu știu… Eu nu sunt șmecheraș, să știți. Sunt un băiat bine crescut, muncitor”, a spus pe TikTok concurentul de la Insula Iubirii 2025.

Întrebat de fani dacă a văzut cadrele cu Ella Vișan și ispita masculină Teo Costache, Andrei Lemnaru a răspuns afirmativ: „Am văzut și eu ce se scria pe bilețele acelea”.

Apoi, concurentul a primit o întrebare care a stat pe buzele tuturor de-a lungul tuturor sezoanelor celebrei emisiuni de la Antena 1: „Ce părere ai de montaj?”.

Fără a sta prea mult pe gânduri, Andrei Lemnaru a precizat că scenele care se văd la televizor sunt montate așa cum trebuie și nimic nu este regizat. Mai mult decât atât, concurentul de la Insula Iubirii 2025 a ținut să precizeze că este normal ca secvențele pe care publicul le vede la Antena 1 să fie unele importante, nu cadre în care concurenții sau ispitele apar în timp ce dorm.

„Cei de la Antena 1 au dat exact ceea ce s-a întâmplat. Nu pot să am o părere rea sau bună. Ei montează ce este important atât pentru noi, dar și pentru voi. Ca să vedeți ce este… Că nu o să monteze când dorm eu pe canapea sau când… Nu! Se montează doar ce este frumos”, a spus Andrei Lemnaru pe TikTok.

