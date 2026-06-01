Șeful Nvidia, Jensen Huang, care se află în Taiwan pentru târgul de electronice Computex, a anunțat luni că cipul RTX Spark pentru PC-uri face parte din efortul depus de Nvidia împreună cu Microsoft de a „reinventa PC-ul” pentru era inteligenței artificiale, după trei ani de colaborare între cele două companii.

Cipul este conceput pentru a rula agenți AI la nivel local, în loc să se bazeze exclusiv pe cloud computing.

Procesorul fuzionează două cipuri diferite: un cip N1X pentru procesare centrală și un cip Blackwell pentru video și AI, împreună cu 128 GB de memorie.

Microsoft Laptop

Primele companii care au prezentat produse cu noul cip sunt Microsoft, care a lansat o nouă generație a Surface Laptop, în vreme ce alți producători ce vor oferi produse cu noile procesoare sunt Dell, HP, Asus, Lenovo și MSI.

Planul inițial al Nvidia este de ca noile cipuri să apară în 30 de modele de laptopuri și 10 desktopuri, conform unui purtător de cuvânt al companiei, citat de CNBC.

Parteneriat cu MediaTek

Huang a declarat că Nvidia a dezvoltat cipul RTX Spark cu ajutorul producătorului taiwanez de cipuri MediaTek.

Cipul este bazat pe arhitectura Arm, dezvoltată de compania britanică Arm Holdings, controlată de grupul japonez Softbank.

Arm licențiază tehnologiile sale către alte companii, precum Apple. Cipurile Arm sunt dominante pe piețele de telefoane și tablete, având un consum redus de energie.

În ultimii ani, Apple a înlocuit procesoarele Intel de pe calculatoarele sale cu cipuri Arm dezvoltate intern, iar recent Qualcomm a prezentat cipuri similare, prezente la rândul lor pe laptopuri Asus.

„Momentul RTX Spark”

„RTX Spark pare să transforme PC-ul tradițional centrat pe aplicații într-un computer personal cu AI agentică cu adevărat util, care va ajunge în cele din urmă în fiecare casă în următorii ani, pe măsură ce agenții de IA de margine privați vor deveni esențiali”, a declarat Neil Shah, cofondator al Counterpoint Research.

„Acesta va fi momentul «RTX Spark» pentru segmentul calculatoarelor personale, la fel cum au fost iPhone, ChatGPT sau DeepSeek”, a mai spus el.

Procesoarele Vera

Noul cip și unitatea centrală de procesare Vera de la Nvidia subliniază concentrarea crescândă a companiei asupra produselor pentru PC și CPU, Huang dedicând o mare parte a discursului său de deschidere evidențierii cipului RTX Spark și a procesorului Vera.

Procesorul Vera este conceput pentru agenții AI, iar printre primii săi utilizatori se numără OpenAI, Anthropic și SpaceX.

Numele Vera vine de la Vera Rubin, o astrofiziciană ce a ajutat la descoperirea „materiei întunecate” în Univers.

Acțiunile AMD și Intel au scăzut cu aproape 4% în tranzacțiile de dinaintea deschiderii bursei, în timp ce Qualcomm a scăzut cu aproape 7%. Apple a înregistrat o scădere de 0,6%.

Microsoft a consemnat o creștere de 3,1%, susținută și de o revenire a acțiunilor din sectorul software.

Un AI pentru fiecare

Huang a vorbit înainte de Computex, unde se adună liderii unora dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume.

Accentul pus de Nvidia pe agenții AI care rulează local pe hardware-ul PC-urilor a făcut ecou comentariilor făcute de CEO-ul Qualcomm, Cristiano Amon, care a vorbit și el înainte de Computex și a prezentat anul 2026 ca punct de cotitură pentru AI-ul agentic.

„Toate aceste dispozitive de astăzi au fost construite pentru acțiuni inițiate de utilizator, nu de agenți”, a spus Amon.

Anterior, în cadrul conferinței privind rezultatele financiare, Huang a declarat că noile procesoare centrale Vera ale Nvidia îi oferă acces la o nouă piață de 200 de miliarde de dolari.

Huang a respins ca fiind „o absurditate totală” îngrijorările că AI ar reduce cererea de ingineri software, argumentând în schimb că tehnologia va stimula angajările prin creșterea productivității angajaților.

Huang, care s-a născut în orașul Tainan din sudul Taiwanului, a anunțat săptămâna trecută planuri de a investi aproximativ 150 de miliarde de dolari pe an în Taiwan, descriind această țară ca fiind epicentrul revoluției AI.

Verișori și verișoare

AMD este condusă de către Lisa Su, și ea provenind din Taiwan.

Mai mult, atât Lisa Su, cât și Jensen Huang, au recunoscut că sunt rude îndepărtate.

