Timpul a trecut, cei doi și-au încheiat în mod oficial socotelile cu foștii parteneri și au reușit să aibă împreună și doi băieți, pe Dominic și Akim. Chiar dacă la începutul relației au existat și momente mai grele, după cum au spus-o chiar ei, Antonia și Alex Velea au trecut peste toate obstacolele și, după 13 ani de când s-a aflat că formează un cuplu, sunt tot împreună.

Recent, Alex Velea și Antonia au fost invitați la „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)”, emisiune pe care Selly o realizează pe canalul lui de YouTube și unde invită mereu vedete pentru a răspunde la diferite întrebări.

Alex Velea și Antonia au fost la „Detectorul de minciuni”

Pe 16 martie, vedetele invitate de Selly au fost Antonia și Alex Velea, care și-au pus reciproc întrebări, pentru a afla adevărul despre unele lucruri. Iar publicul a apreciat în număr destul de mare emisiunea: în doar 20 de ore, clipul video de pe YouTube a adunat peste 230.000 de vizualizări, aproximativ 13.000 de like-uri și aproape 250 de comentarii.

La un moment dat, Selly a citit și o întrebare de la un fan, iar Antonia a făcut un anunț trist cu această ocazie. „Îți dorești să ai și o fată cu Alex Velea?”, a sunat întrebarea internautului.

Antonia a dezvăluit că ea și Alex Velea vorbesc des despre copii, însă ea nu mai poate să facă copii, lucru pe care i l-au interzis doctorii. Însă, chiar și așa, vedeta și-ar dori să aibă încă un urmaș.

Antonia nu mai poate să facă copii

„Ce drăgut… Dacă îmi doresc să am și o fată? Dar eu nu mai pot să fac copii. Nu mai am voie. Dar, dacă puteam… Există Maya, nu mi-a trecut prin minte că îmi lipsește vreo fetiță. Sunt fericită așa, în formula asta. Dar am mai vorbit de copii. Eu mi-aș dori să mai fac copii, aș mai face unul”, a spus Antonia la „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)”.

„Își riscă sănătatea ei sau sănătatea respectivului sau respectivei. Și nu vrem să facem asta. Vorbim de multe ori despre asta. Am mai vorbit despre copii, că nouă ne plac foarte mult copiii în general. Suntem foarte fericiți cu ăștia de îi avem”, și-a completat Alex Velea iubita.

