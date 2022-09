Deși nu i-a fost deloc ușor la început, Alina Sorescu și-a găsit puterea de a merge mai departe și de a se concentra mai mult asupra propriei persoane. După despărțirea de Alexandru Ciucu, cântăreața susține că s-a redescoperit și că are mai multă încredere în ea. Chiar dacă această perioadă este grea pentru ea, Alina vrea să fie stăpână pe sine pentru Raisa și Carolina.

„Da, pot să spun că e un moment în care mă redefinesc. Am simțit că acum e momentul în care trebuie să arăt că pot. Cred că m-am redescoperit. Am redescoperit încrederea în propriile mele forțe. Poate la un moment dat am avut alte priorități. Cele mai importante sunt fetițele și activitatea mea artistică.

Mesajul piesei e că trebuie să îți aduni forțele. Copiii sunt cei pentru care merită să lupți. Vreau să fiu tare pentru fetițele mele. Nu am o perioadă tocmai ușoară.

Nu vreau să schimb ceva la ce a fost. Vreau să trec peste asta cu demnitate, cu eleganță. Am o familie unită. Asta mă ajută foarte mult”, a spus Alina Sorescu la Prima TV.

Cântăreața a mărturisit că fiicele sale încep să-i calce pe urme și au ureche muzicală. De curând, Alina Sorescu a lansat o melodie, intitulată „Tot ce a fost a fost”, în care a recunoscut că și-a spus povestea de viață.

Ce face Alexandru Ciucu în plin divorț de Alina Sorescu

La trei luni de la despărțire, Alexandru Ciucu este la fel de reținut în declarații și spune doar că își vede de viață în continuare și se axează pe muncă. „În principiu sunt bine! Nu vreau să vorbesc despre capitolul dintre mine și Alina Sorescu. Acum lucrez la o colecție de haine. Mă axez pe ce am de făcut”, a declarat Alex Ciucu pentru Click!.

