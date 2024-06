După 12 ani de relație, Alina Sorescu a fost cea care a depus actele pentru divorțul de Alexandru Ciucu. Procesul lor încă e pe rol, cântăreața își dorește ca domiciliul fetițelor să fie stabilit la ea, în timp ce designerul vrea ca două săptămâni pe lună copiii să locuiască cu el.

De mai bine de doi ani de zile zile, cei doi nu au ajuns la un numitor comun, astfel că instanța a intervenit și a stabilit programul copiilor pentru vara aceasta. Alina Sorescu va munci până la finalul acestei luni, urmând ca atât ea, cât și elevii ei de la Școala de Muzică Picii lu Soreasca să intre în vacanță.

Alina Sorescu: „Vacanța va fi una în care o să ne și o odihnim, o să ne și distrăm”

Pe perioada verii, Carolina si Raisa vor petrece două săptămâni din iulie și două săptămâni din august alături de tatăl lor. Nu este vorba de vreo înțelegere între cei doi foști parteneri, ci doar de respectarea programului impus de prima instanță, scrie Unica.

„Mai am proiecte cu Picii, toată luna iunie este luna copiilor și am fost la mare căutare. Am lansat un videoclip nou, am avut multe evenimente la care am fost solicitați. Vacanța va fi una în care o să ne și o odihnim, o să ne și distrăm.

Eu sunt fericită că sunt liberă și pot să-mi dedic întreaga vacanță fetelor. În vacanța asta fetele petrec și alături de tatăl lor – în iulie două săptămâni și în august două săptămâni. Așa e programul dat pe vacanțe”, a spus artista pentru sursa precizată anterior.

Alina Sorescu regretă că nu a divorțat mai devreme de Alexandru Ciucu

Într-o recentă declarație, artista a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate în timpul căsniciei și impactul acestora asupra micuțelor. Artista a mărturisit că înainte de a ajunge la decizia de a divorța, relația lor a suferit multiple schimbări majore. Una dintre cele mai semnificative a fost faptul că Alexandru Ciucu locuia deja de mult timp într-o altă țară, ceea ce a făcut ca fetițele lor să se obișnuiască cu părinții aflați la distanță unul de celălalt.

„M-am gândit că nu va fi ușor, cu toate implicațiile. Fetițele simțeau lucrurile astea, pentru că ele erau mai vechi. Tatăl fetelor locuia deja de 8 luni într-o altă țară, era deja o pregătire pentru momentul care a urmat. M-am temut de cum vor influența factorii externi fetele, ceea ce eu nu pot controla. Părinții mei au fost alături de mine dintotdeauna, desigur că ei nu și-au dorit să ajung aici”, a declarat Alina Sorescu în cadrul emisiunii moderate de Mirela Retegan.

Artista a recunoscut că are un singur regret în ceea ce privește divorțul de Alexandru Ciucu, și anume că nu a luat decizia de a încheia mariajul mai devreme, atunci când au apărut primele probleme între ei. „Din păcate, da (n.red.: lucrurile s-au terminat destul de rău după 12 ani de căsnicie). Am încredere în decizia judecătorilor, în profesionalismul doamnei avocat și sper ca decizia să fie una în interesul fetițelor. Ele primează, binele lor.

Practic este apelul procesului de divorț, în care discuția noastră este pe marginea programului. De Paște este în vigoare programul dat de ordonanța cu care funcționăm până în prezent, adică vacanța la jumătate (…)”. Întrebată dacă regretă ceva din această căsnicie, cântăreața a răspuns: „Poate că nu am luat decizia mai devreme (n.red. – să divorțeze)… lucrurile între noi erau mai vechi, nu e ceva ce s-a întâmplat din senin”.

