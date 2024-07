Alexandru Ciucu a fost plecat în vacanță cu fetele, iar în luna august va mai pleca două săptămâni. El a povestit și o situație neplăcută, la Legoland în Germania, când una dintre fetițe s-a confruntat cu febră și i-a dat un antitermic. La întoarcerea în România și Raisa a luat virusul și s-a confruntat cu aceleași simptome.

„Suntem tot timpul pregătiți. Este rucsacul cu medicamente pentru fetițe. Aici sunt medicamente pentru a merge cu copiii undeva. Am plecat de vreo 10 ori doar eu cu fetele și o singură dată am avut nevoie cu adevărat de ele, când au făcut febră amândouă.

Încă de când am plecat de dimineață, Carolina a zis că o doare în gât. Eu am antitermic suficient pentru amândouă. La Legoland a avut nevoie Carolina. Era o herpangină, un virus și cât am stat la Legoland a luat și Raisa și pe drum înapoi a avut și ea nevoie”, a spus Alexandru Ciucu la Vacanța de vedete, potrivit Spynews.

„E foarte frumos. Le întreb mereu unde ar vrea să meargă în vacanța de vară, anul ăsta mi-au zis că vor la mare. Am zis să găsim un oraș mare să vizităm, să găsim un parc de distracții. Raisa este mai dornică de adrenalină și îi plac lucrurile mai periculoase, eu și Carolina suntem mai liniștiți.

Am ales să mergem la Roma, eu voi avea fetițele două săptămâni la început de iulie și două săptămâni la început de august. Vom merge și la parcul de distracții din Roma, e și marea aproape”, a mai spus designerul.

