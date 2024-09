Alexandru Ciucu, despre perioada grea de după divorțul de Alina Sorescu. „Am slăbit foarte mult”

Recent, fostul soț al Alinei Sorescu a recunoscut că a suferit mult după despărțire, acesta fiind și motivul pentru care a slăbit brusc.

„Acum doi ani am slăbit foarte mult, pentru că m-a marcat perioada aia. Am avut cred că două luni în care nu am pus aproape nimic în gură. A fost foarte traumatizant. Acum am slăbit pentru că începusem să iau proporții și nu îmi mai veneau costumele”, a spus Ciucu pentru revista VIVA!

De asemenea, Alexandru a vorbit despre timpul petrecut cu fetele lui, dar și despre planurile pentru următoarea perioadă.

„Deocamdată nu avem niciun plan, nici de Crăciun, dar nici de Revelion, pentru că nu știm ce se întâmplă la următorul termen din divorț, dacă se schimbă programul sau nu. Sperăm să fie ultimul, să se încheie toată situația asta, toxică i-aș zice”, a mai adăugat Alexandru.

Despre relația cu fetele lui

Alexandru Ciucu a dezvăluit că vara asta a petrecut o vacanță minunată alături de Carolina și Raisa, cele două fetițe ale lui cu Alina Sorescu.

„Momentele cu copiii mei sunt întotdeauna frumoase. Avem amintiri superbe. Le-am întrebat înainte să înceapă vacanța de vară unde ar dori să mergem și mi-au spus:

Tati, unde vrei tu, dar să fie mare. Așa că le-am dus la mare. Prima oară în Italia. Am văzut și Roma, o parte din ea, Vaticanul în mod special, și San Pietro, pentru că ele fac religie la școală și au cunoștințe despre Iisus, despre Noul Testament și atunci au fost foarte încântate să vadă că la San Pietro este chiar mormântul Sfântului Petru, tatăl creștinismului.

Sunt la o școală de stat. E și aici o poveste lungă, dar nu vreau să intru în detalii. Mă mulțumesc copiii, ambele fete sunt silitoare, sunt sârguincioase, au simț de răspundere. Sunt niște fete serioase, iar asta se vede de când sunt mici”, a mai spus Alexandru Ciucu.

Ce a spus Alina Sorescu despre Alexandru Ciucu

Alina Sorescu se luptă în instanță cu fostul soț, pentru a obține un program normal și stabil pentru fetele ei și spune despre fostul ei soț că acesta le-ar fi schimbat Raisei și Carolinei programul de înot, iar acum fetele merg la înot marțea și joia, chiar în zilele în care ar fi trebuit să meargă la cursurile de muzică.

„Nu este deloc întâmplătoare apariția la evenimentul recent unde a dat numeroase interviuri. Foarte curând avem un nou termen în procesul privind programul de vizită și mereu înainte de înfățișări, tatăl fetelor apare cu declarații prin care încearcă acum în timpul procesului să își fabrice o nouă imagine, total diferită de cea din timpul căsătoriei.

Totul este o strategie de distorsionare a realității pentru proces și pentru imaginea lui publică. Declarațiile pe care le-a făcut sunt ca urmare și a neînțelegerilor pe care le avem privind activitățile extrașcolare ale fetelor. În afară de weekenduri și vacanțe, fetele merg la tată marți și joi după școală, o dată la 2 săptămâni, conform programului ordonanței pe care îl respectăm”, a declarat recent Alina Sorescu, pentru Click!

