După ce acum câteva săptămâni au dezvăluit că au amânat nunta pentru că vor să acorde tot timpul lor lui Blake, băiatul lui George Restivan din altă relație, Adriana Bahmuțeanu și logodnicul au luat marea decizie, vor face nunta la primăvară.

Nu vor să mai aștepte prea mult, vor să organizeze o petrecere cu peste 100 de invitați. „Sunt într-o lună de miere permanentă, vreau să fac o petrecere, la care să mă distrez cu toți prietenii mei, să dansam pe mese, că sunt fericită! La primăvară așa, cred că facem! Soțul vrea să facem nunta repede, ne uităm după localuri.

Ginerică vrea aici că-i place în România. Să-i cânte Viorel Bogățeanu așa o melodie din în zona Banatului că el e de acolo. Cu formația am vorbit! Vreau să mă simt bine, în jur de 100-150 de persoane vor fi. Mi-ajunge cu fițele cu fonfleurile, m-am săturat!”, a declarat pentru Click Adriana Bahmuțeanu, care a stabilit că la nuntă taraful Viorel Bogățeanu va cânta. Totodată, ea își dorește să rămână și însărcinată până atunci.

Vedeta și George Restivan vor neapărat un copil împreună. „Îl iau pe Viorel cu taraful și la botez! E an cu surprize ăsta! Încă nu sunt gravidă, dar urmează! Ce o vrea Dumnezeu! Poate facem nunta și botez în același timp!”, a mai dezvăluit ea.

Recomandări Consecințele alegerilor din SUA pentru România: „Suntem total dependenți de decizia de la Washington. Instabilitatea de acolo se transferă aici”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În privința nașilor, Adriana Bahmuțeanu a mărturisit de multă vreme că Anamaria și Adrian Ghilă, care e milionar în SUA, vor fi nașii lor. Tot ei le-au fost alături la logodna de la biserică, în luna iulie.

În plus, și Carmen Harra va avea un rol important, ea a fost cea care le-a făcut cunoștință îndrăgostiților. „Avem și nași, e familia Ghilă, cel care are casa lui Will Smith din America și e tot în România, și Carmen Harra, invitata de onoare! Nu știm care e data, pentru că așteptăm de la Carmen Harra, prietena noastră din America. În funcție de ea, când vine, ne programăm nunta.”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu pentru Click.

În prezent, Adriana Bahmuțeanu și George Restiva locuiesc în casa ei din București. Alături de ei e și Blake, băiatul lui din alt mariaj. În ceea ce îi privește pe copiii Adrianei Bahmuțeanu cu Silviu Prigoană, ei locuiesc de ceva vreme la tatăl lor.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Am băgat toți banii pe care îi aveam. Mi-am vândut și mașina”. Cu ce se ocupă acum fostul fotbalist. „Fac absolut tot”

Playtech.ro S-a AFLAT cum a luat Simona Halep substanţa interzisă, de fapt! E cumplit ce au putut să îi facă

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a întâmplat cu el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Coşmarul românilor care şi-au luat apartament în "dormitorul Clujului". Problemele se văd până şi din satelit

Știrileprotv.ro O familie de români care și-a luat un animal exotic a fost îngrozită când a crescut. Omora animalele pe care le prindea

FANATIK.RO Cinci zodii care vor cunoaşte forţa destinului până la sfârşitul anului. Le aşteaptă tot felul de surprize

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 8 noiembrie 2022. Balanțele au o zi dificilă, în care lucrurile nu vor merge așa cum au sperat, dar nu au motive să se descurajeze