„Nici nu am cum să fiu geloasă. Domeniul în care lucrează soțul meu și domeniul în care lucrez eu sunt două domenii în care nu poți să îți permiți să faci genul ăsta de lucruri.

El e hair stylist, toată ziua cu mâinile în cap la diverse doamne. La noi a fost un lucru normalizat de la începutul relației. Partea cu gelozia ține foarte mult de încrederea în tine”, a declarat influencerița, potrivit Spynews.

Câți bani câștigă împreună cu soțul ei

Au fost luni în care Alina Ceușan a câștigat mai mult de 20 de mii de euro, iar ea a mărturisit că banii pe care îi face sunt din brand-urile pe care le are, din meseria soțului ei, dar și din mediul online.

„Banii sunt adunați din toate zonele, sunt luni și luni, sunt luni care sunt peste această sumă, sunt luni care sunt sub această sumă, dar e vorba de acest venit, care este făcut și din contractele de online, cât și din alte colaborări, din partea de brand-uri pe care o avem. Sperăm să reușim să facem lucruri mult mai mărețe de atât. În zona de online se câștigă foarte bine”, a precizat influencerița.

Recomandări Strategia Occidentului în războiul din Ucraina poate pregăti terenul pentru o victorie a Rusiei, spun doi experți

A acceptat cererea în căsătorie, dar nu i-a plăcut inelul de logodnă

„Știa că nu-mi place albastru și a venit la mine cu un inel de safir, dar și eu am fost cu o pretenție de asta neînțeleasă. Evident că am zis da, dar nu îmi plăcea inelul. Se știe faptul că am pretenții și că Alina Ceușan este foarte figurantă, doar știți. Am vrut un inel normal de logodnă, ca toată lumea”, a spus Alina Ceușan, în podcast-ul lui Jorge.

