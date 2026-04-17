Minivacanța de 1 mai marchează totodată și începutul verii pe litoral, astfel că stațiunea Mamaia, care este luată cu asalt de obicei de turiști, a pregătit programe speciale și în anul 2026.

Turiștii sunt astfel invitați să petreacă mai multe zile și nopți într-un cadru de sărbătoare: de la concerte live cu acces gratuit, la experiențe premium în cluburi și momente de relaxare pe malul mării.

„Mamaia oferă de 1 mai 2026 un mix complet de experiențe: de la concerte accesibile tuturor, până la evenimente exclusiviste în cluburi și beach cluburi. Ne dorim ca fiecare turist care ajunge aici să simtă energia începutului de sezon și să descopere de ce Mamaia rămâne destinația principală de entertainment de la malul mării”, a spus George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia Constanța.

Cine cântă în Piațeta Cazino Mamaia în perioada 1-3 mai 2026

Spre exemplu, în perioada 1-3 mai 2026, turiștii și localnicii se pot bucura în aer liber, în Piațeta Cazino Mamaia, pe Scena Mamma Mia, de muzică, energie și vibe-ul începutului de vară la câteva concerte live cu intrare liberă.

Pe 1 mai 2026, de la ora 19.30, în fața fanilor ajung Diana Matei și Taraful Cleante, dar și Denis Ștefănescu și Vocal Impact Band. De la aceeași oră, dar o zi mai târziu, în aceeași locație cântă Amna și Trupa Discoteka. Iar pe 3 mai 2026, tot de la ora 19.30, în Piațeta Cazino Mamaia, pe Scena Mamma Mia, vor fi Matteo și Trupa Nada.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

Președintele OMD Mamaia Constanța mai afirmă că temperaturile plăcute și atmosfera relaxată transformă această perioadă într-un moment perfect pentru plimbări pe plajă la răsărit sau apus, pentru relaxare pe faleză sau pentru explorarea orașului Constanța.

Potrivit lui George Măndilă, turiștii pot descoperi Centrul Vechi din Mamaia, cu restaurantele și clădirile sale istorice, pot admira Cazinoul și pot savura o cafea cu vedere la mare, într-un decor care îmbină istoria cu vibe-ul modern al orașului.

Startul distracției începe pe 30 aprilie 2026

Minivacanța de 1 mai începe oficial în seara de 30 aprilie 2026, când stațiunea prinde viață și dă tonul unui weekend care nu se oprește până după răsărit. Fratelli Mamaia deschide seria evenimentelor cu o petrecere specială în ajun, unde vibe-ul elegant se îmbină cu energia autentică a muzicii live.

Atmosfera este întreținută de Taraful Marian Mexicanu și Taraful de la Vărbilău, într-un concept care aduce împreună rafinamentul și spiritul de sărbătoare al începutului de sezon. În paralel, Breeze Mamaia dă startul distracției cu Disco Biscuit Party, completând perfect prima noapte de petrecere de pe litoral.

Programul complet al petrecerilor din Mamaia

Piațeta Cazino Mamaia, Scena Mamma Mia:

1 mai 2026, ora 19.30: Diana Matei & Taraful Cleante, Denis Ștefănescu & Vocal Impact Band

2 mai 2026, ora 19.30: AMNA, Trupa Discoteka

3 mai 2026, ora 19.30: Matteo, Trupa NADA

Fratelli Mamaia:

30 aprilie 2026: Taraful Marian Mexicanu și Taraful de la Vărbilău

1 mai 2026: Portobello 34th Edition – Untold Seaside Stories, cu artiști internaționali precum Satori, Sora, AFGO & KOV

2 mai 2026: show live incendiar cu Loredana, într-o producție memorabilă

Biutiful by the Sea:

1 mai 2026: Saluti dal Mare – un prânz cu influențe italiene și atmosferă relaxată

2 mai 2026: La Casita by Don Julio – o petrecere vibrantă, cu accente mexicane și cocktailuri fresh

Nuba Beach Club:

1 mai 2026: „The Jungle” – Whomadewho

2 mai 2026: „The Jungle” – Valeron

LOFT Mamaia:

1 și 2 mai 2026: Cirque du LOFT

Hotel Nyota:

30 aprilie 2026: Pre-party LOFT Mamaia – Day 0

Breeze Mamaia:

30 aprilie 2026: Disco Biscuit Party

1 mai 2026: concert Johny Romano

2 mai 2026: Disco Biscuit Party

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE