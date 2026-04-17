Despre ouăle de prepeliță și beneficiile lor

Ouăle de prepeliță sunt considerate un aliment valoros, atât în gastronomie, cât și din punct de vedere nutrițional. Deși sunt mult mai mici decât ouăle de găină, ele conțin o cantitate impresionantă de nutrienți.

Din punct de vedere nutrițional, ouăle de prepeliță sunt bogate în proteine de înaltă calitate, conținând toți aminoacizii esențiali necesari organismului.

Comparativ cu ouăle de găină, ele au un conținut relativ mai ridicat din anumite vitamine și minerale raportat la greutate. Sunt o sursă bună de vitamine din complexul B, vitamina A și cantități mici de vitamina D. În ceea ce privește mineralele, oferă fier, fosfor și seleniu, toate esențiale pentru funcționarea optimă a organismului.

Unul dintre beneficiile cunoscute ale ouălor de prepeliță este aportul de fier. Fierul contribuie la formarea hemoglobinei și la transportul oxigenului în sânge, ceea ce face ouăle de prepeliță utile în prevenirea sau susținerea tratamentului anemiilor feriprive, în contextul unei diete echilibrate. Totuși, este important de înțeles că nu sunt un remediu miraculos, ci un aliment nutritiv care poate completa alte surse de fier.

Proteinele din ouăle de prepeliță sunt ușor digerabile și contribuie la menținerea masei musculare, refacerea țesuturilor și susținerea sistemului imunitar.

De asemenea, conțin colină, un nutrient esențial pentru funcționarea creierului și sănătatea ficatului. Colina joacă un rol important în metabolismul lipidelor și în funcțiile cognitive.

Un alt aspect interesant este conținutul de antioxidanți, în special vitamina A și seleniu. Acești compuși ajută la combaterea stresului oxidativ, care este implicat în procesele de îmbătrânire și în apariția unor boli cronice. Consumul regulat, dar moderat, de ouă de prepeliță poate contribui astfel la protejarea celulelor.

În ceea ce privește colesterolul, ouăle de prepeliță conțin o cantitate semnificativă, însă raportul între cel bun, adică HDL și LDL este unul benefic. În plus, cercetările moderne în nutriție arată că, pentru majoritatea persoanelor sănătoase, colesterolul alimentar are un impact mai mic asupra colesterolului sanguin decât se credea în trecut.

Rețete cu ouă de prepeliță

Ouăle de prepeliță sunt ușor de inclus de rețete, fie că vorbim despre rețete simple sau unele ceva elaborate. Iată câteva rețete din care să te inspiri:

Salată caldă cu ouă de prepeliță și sparanghel

Salată caldă cu ouă de prepeliță și sparanghel ( Foto Shutterstock)
  • 10 ouă de prepeliță,
  • un buchet de sparanghel,
  • o mână de rucola,
  • 2 linguri de ulei de măsline,
  • zeamă de lămâie
  • parmezan ras

Mod de preparare

Fierbe ouăle și taie-le în jumătăți. Sparanghelul se opărește rapid, 2-3 minute, apoi se trage la tigaie cu puțin ulei de măsline până capătă ușoare urme de rumenire. Într-un bol, combină rucola cu sparanghelul cald, adaugă ouăle și stropește totul cu ulei și zeamă de lămâie. Presară parmezan deasupra.

Tartine cu avocado și ouă de prepeliță

Tartine cu avocado și ouă de prepeliță ( Foto Shutterstock)
  • 8-10 ouă de prepeliță,
  • 2 felii de pâine prăjită,
  • un avocado bine copt,
  • zeamă de lămâie
  • fulgi de chili (optional)

Mod de preparare

Pasează avocado-ul cu puțină sare și zeamă de lămâie până devine o cremă fină. Întinde-l generos pe pâinea prăjită. Fierbe ouăle, taie-le în jumătăți și așază-le peste stratul de avocado. Presară fulgi de chili sau piper proaspăt măcinat. Este o combinație cremoasă și ușor picantă, ideală pentru mic dejun.

Ouă de prepeliță la cuptor în cuib de legume

Ouă de prepeliță la cuptor în cuib de legume ( Foto Shutterstock)
Ingrediente

  • 10 ouă de prepeliță,
  • 1 dovlecel,
  • 1 morcov,
  • 1 ceapă mică,
  • 2 linguri de smântână,
  • sare și ierburi aromatice

Mod de preparare

Rade dovlecelul și morcovul și călește-le ușor împreună cu ceapa tocată, până se înmoaie și scade lichidul. Amestecă legumele cu smântâna și condimentele, apoi pune compoziția în forme mici de brioșe. Fă o mică adâncitură în fiecare și sparge câte un ou de prepeliță în interior.

Coace la 180 de grade aproximativ 10-12 minute, până ouăle sunt gătite după preferință. Preparatul arată elegant și are un gust delicat, ușor dulceag.

Ouă de prepeliță marinate în sos de soia

Ouă de prepeliță marinate în sos de soia ( Foto Shutterstock)
Ingrediente:

  • 12-14 ouă de prepeliță
  • 3 linguri sos de soia
  • 2 linguri mirin (sau vin alb ușor dulce)
  • 1 linguriță zahăr
  • 1 linguriță oțet de orez
  • 100 ml apă
  • 1 cățel de usturoi zdrobit
  • o bucățică mică de ghimbir

Mod de preparare:

Începe prin a fierbe ouăle timp de aproximativ 2-3 minute, astfel încât gălbenușul să rămână ușor cremos. După fierbere, transferă-le imediat în apă rece pentru a opri procesul de gătire și pentru a le putea curăța mai ușor.

Între timp, pregătește marinada. Într-o crăticioară mică, combină sosul de soia, mirinul, zahărul, oțetul de orez și apa. Adaugă usturoiul și ghimbirul, apoi încălzește ușor amestecul până când zahărul se dizolvă complet, fără să-l fierbi intens. Lasă lichidul să se răcească.

Așază ouăle decojite într-un bol sau într-un recipient mic și toarnă marinada peste ele, astfel încât să fie complet acoperite. Lasă-le la frigider cel puțin 4 ore, ideal peste noapte. În timp, ouăle vor absorbi aromele și vor căpăta o culoare ușor arămie la exterior. Se servesc ca atare, în ramen sau ca aperitiv alături de alte preparate.

Salată franțuzească cu ouă de prepeliță

Ingrediente:

  • 10-12 ouă de prepeliță
  • 150 g fasole verde
  • 1 mână de salată verde sau mix de frunze
  • 6 roșii cherry
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 linguriță muștar Dijon
  • 1 linguriță oțet de vin alb
  • sare și piper
  • câteva măsline negre (opțional)

Mod de preparare:

Fierbe ouăle timp de 4 minute, apoi răcește-le și taie-le în jumătăți. Separat, fierbe fasolea verde în apă cu sare pentru 3-4 minute, până devine fragedă dar rămâne ușor crocantă. Scoate-o imediat și trece-o prin apă rece pentru a-și păstra culoarea.

Pentru dressing, amestecă într-un bol mic muștarul Dijon cu oțetul de vin, apoi adaugă treptat uleiul de măsline, amestecând continuu până obții o emulsie fină. Condimentează cu sare și piper după gust.

Într-un bol mare, combină frunzele de salată cu fasolea verde și roșiile tăiate. Adaugă ouăle de prepeliță și, dacă îți plac, câteva măsline. Toarnă dressingul chiar înainte de servire și amestecă ușor, astfel încât ingredientele să rămână intacte.

Ouă de prepeliță în sos de trufe și parmezan

Ingrediente:

  • 13-15 ouă de prepeliță
  • 150 ml smântână pentru gătit
  • 30 g parmezan ras fin
  • 1 linguriță ulei de trufe (sau câteva felii de trufe)
  • 1 lingură unt
  • sare și piper alb
  • puțin pătrunjel pentru decor

Mod de preparare:

Fierbe ouăle de prepeliță timp de 3-4 minute, apoi curăță-le și lasă-le deoparte. Într-o tigaie mică sau crăticioară, topește untul la foc mic și adaugă smântâna pentru gătit. Lasă sosul să se încălzească lent, fără să clocotească, apoi încorporează parmezanul ras, amestecând continuu până când se topește și sosul devine fin și ușor îngroșat.

Adaugă uleiul de trufe și potrivește gustul cu sare și piper alb. Pune ouăle în sos și lasă-le 1–2 minute să se încălzească și să se îmbrace în aromă.

Servește imediat, presărate cu pătrunjel tocat fin.

Shakshuka cu ouă de prepeliță

Shakshuka cu ouă de prepeliță ( Foto Shutterstock)
Ingrediente:

  • 12-14 ouă de prepeliță
  • 1 conservă mică de roșii cuburi (sau 3 roșii proaspete tocate)
  • 1 ardei gras mic
  • 1 ceapă mică
  • 2 căței de usturoi
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 linguriță boia dulce
  • un vârf de chimion
  • sare și piper
  • pătrunjel sau coriandru verde

Mod de preparare:

Într-o tigaie, încălzește uleiul de măsline și călește ceapa tocată fin până devine translucidă. Adaugă ardeiul tăiat cubulețe și gătește câteva minute, până se înmoaie. Pune usturoiul zdrobit și condimentele (boia și chimion), amestecând pentru a elibera aromele.

Adaugă roșiile și lasă sosul să fiarbă la foc mediu până scade și se mai îngroasă puțin. Potrivește de sare și piper.

Cu o lingură, fă mici adâncituri în sos și sparge cu grijă ouăle de prepeliță în fiecare. Acoperă tigaia cu un capac și lasă-le să se gătească 3-5 minute, în funcție de cât de moi vrei gălbenușurile.

Presară verdeață proaspătă deasupra și servește direct din tigaie, cu pâine proaspătă. Este un preparat rustic, dar foarte bogat în arome și texturi.

Află mai multe despre Ce este şi cum se prepară shakshouka

Parteneri
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
Versul interzis minorilor, cântat de frații Velea în noua piesă, a scandalizat Internetul. Andreea Raicu nu s-a putut abține și a răbufnit: „Când o auzi spusă de un copil, despre o fetiță, începe să deranjeze….”
Libertateapentrufemei.ro
Versul interzis minorilor, cântat de frații Velea în noua piesă, a scandalizat Internetul. Andreea Raicu nu s-a putut abține și a răbufnit: „Când o auzi spusă de un copil, despre o fetiță, începe să deranjeze….”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Două orașe din România au interzis centralele de apartament în blocurile nou construite. Cum se face încălzirea locuințelor
Știri România 13:03
Două orașe din România au interzis centralele de apartament în blocurile nou construite. Cum se face încălzirea locuințelor
Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au documentat viața reală a diasporei românești: „Trebuie să vedem de ce românii pleacă într-un număr atât de mare”
Știri România 13:00
Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au documentat viața reală a diasporei românești: „Trebuie să vedem de ce românii pleacă într-un număr atât de mare”
Parteneri
Palatele luxoase care uluiau România în anii ’90. Secretele vilelor extravagante care atrăgeau toate privirile
Adevarul.ro
Palatele luxoase care uluiau România în anii ’90. Secretele vilelor extravagante care atrăgeau toate privirile
Țepele de sute de mii de euro pe care și le-a luat „în barbă” Neluțu Varga, patronul CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Țepele de sute de mii de euro pe care și le-a luat „în barbă” Neluțu Varga, patronul CFR Cluj. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Monden

Andreea Raicu, reacție fermă după ce băieții Antoniei și ai lui Alex Velea au lansat piesa „Mamacita”: „Nu m-a șocat, ci m-a durut mai degrabă”
Stiri Mondene 13:29
Andreea Raicu, reacție fermă după ce băieții Antoniei și ai lui Alex Velea au lansat piesa „Mamacita”: „Nu m-a șocat, ci m-a durut mai degrabă”
Paris Jackson se dezice de filmul despre tatăl ei: „Știe exact ce a făcut Michael Jackson”. Tânăra ține legătura cu familia unor presupuse victime ale „Regelui Pop”
Stiri Mondene 13:16
Paris Jackson se dezice de filmul despre tatăl ei: „Știe exact ce a făcut Michael Jackson”. Tânăra ține legătura cu familia unor presupuse victime ale „Regelui Pop”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj
ObservatorNews.ro
Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Furtuni violente vineri și sâmbătă. Ce județe sunt în pericol
Mediafax.ro
Furtuni violente vineri și sâmbătă. Ce județe sunt în pericol
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Ce se întâmplă în aceste momente cu soția preotului care și-a găsit sfârșitul în casa mistuită de foc, din Onești. Acum s-a aflat drama prin care trecuse părintele Clement
KanalD.ro
Ce se întâmplă în aceste momente cu soția preotului care și-a găsit sfârșitul în casa mistuită de foc, din Onești. Acum s-a aflat drama prin care trecuse părintele Clement

Politic

Sorin Grindeanu, noi declarații după consultările cu social-democrații privind ieșirea de la guvernare: „România se află la un punct de cotitură”
LiveText
Politică 13:42
Sorin Grindeanu, noi declarații după consultările cu social-democrații privind ieșirea de la guvernare: „România se află la un punct de cotitură”
25 de asociații civice îl somează pe președintele Nicușor Dan: „Respectați-vă mandatul primit de la cetățeni”
Politică 13:00
25 de asociații civice îl somează pe președintele Nicușor Dan: „Respectați-vă mandatul primit de la cetățeni”
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Roland Garros, schimbare istorică! Ce se întâmplă odată cu ediția din 2026 a turneului: ATP și WTA au ajuns la un acord
Fanatik.ro
Roland Garros, schimbare istorică! Ce se întâmplă odată cu ediția din 2026 a turneului: ATP și WTA au ajuns la un acord
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi