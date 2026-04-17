Despre ouăle de prepeliță și beneficiile lor

Ouăle de prepeliță sunt considerate un aliment valoros, atât în gastronomie, cât și din punct de vedere nutrițional. Deși sunt mult mai mici decât ouăle de găină, ele conțin o cantitate impresionantă de nutrienți.

Din punct de vedere nutrițional, ouăle de prepeliță sunt bogate în proteine de înaltă calitate, conținând toți aminoacizii esențiali necesari organismului.

Comparativ cu ouăle de găină, ele au un conținut relativ mai ridicat din anumite vitamine și minerale raportat la greutate. Sunt o sursă bună de vitamine din complexul B, vitamina A și cantități mici de vitamina D. În ceea ce privește mineralele, oferă fier, fosfor și seleniu, toate esențiale pentru funcționarea optimă a organismului.

Unul dintre beneficiile cunoscute ale ouălor de prepeliță este aportul de fier. Fierul contribuie la formarea hemoglobinei și la transportul oxigenului în sânge, ceea ce face ouăle de prepeliță utile în prevenirea sau susținerea tratamentului anemiilor feriprive, în contextul unei diete echilibrate. Totuși, este important de înțeles că nu sunt un remediu miraculos, ci un aliment nutritiv care poate completa alte surse de fier.

Proteinele din ouăle de prepeliță sunt ușor digerabile și contribuie la menținerea masei musculare, refacerea țesuturilor și susținerea sistemului imunitar.

De asemenea, conțin colină, un nutrient esențial pentru funcționarea creierului și sănătatea ficatului. Colina joacă un rol important în metabolismul lipidelor și în funcțiile cognitive.

Un alt aspect interesant este conținutul de antioxidanți, în special vitamina A și seleniu. Acești compuși ajută la combaterea stresului oxidativ, care este implicat în procesele de îmbătrânire și în apariția unor boli cronice. Consumul regulat, dar moderat, de ouă de prepeliță poate contribui astfel la protejarea celulelor.

În ceea ce privește colesterolul, ouăle de prepeliță conțin o cantitate semnificativă, însă raportul între cel bun, adică HDL și LDL este unul benefic. În plus, cercetările moderne în nutriție arată că, pentru majoritatea persoanelor sănătoase, colesterolul alimentar are un impact mai mic asupra colesterolului sanguin decât se credea în trecut.

Rețete cu ouă de prepeliță

Ouăle de prepeliță sunt ușor de inclus de rețete, fie că vorbim despre rețete simple sau unele ceva elaborate. Iată câteva rețete din care să te inspiri:

Salată caldă cu ouă de prepeliță și sparanghel

10 ouă de prepeliță,

un buchet de sparanghel,

o mână de rucola,

2 linguri de ulei de măsline,

zeamă de lămâie

parmezan ras

Mod de preparare

Fierbe ouăle și taie-le în jumătăți. Sparanghelul se opărește rapid, 2-3 minute, apoi se trage la tigaie cu puțin ulei de măsline până capătă ușoare urme de rumenire. Într-un bol, combină rucola cu sparanghelul cald, adaugă ouăle și stropește totul cu ulei și zeamă de lămâie. Presară parmezan deasupra.

Tartine cu avocado și ouă de prepeliță

8-10 ouă de prepeliță,

2 felii de pâine prăjită,

un avocado bine copt,

zeamă de lămâie

fulgi de chili (optional)

Mod de preparare

Pasează avocado-ul cu puțină sare și zeamă de lămâie până devine o cremă fină. Întinde-l generos pe pâinea prăjită. Fierbe ouăle, taie-le în jumătăți și așază-le peste stratul de avocado. Presară fulgi de chili sau piper proaspăt măcinat. Este o combinație cremoasă și ușor picantă, ideală pentru mic dejun.

Ouă de prepeliță la cuptor în cuib de legume

Ingrediente

10 ouă de prepeliță,

1 dovlecel,

1 morcov,

1 ceapă mică,

2 linguri de smântână,

sare și ierburi aromatice

Mod de preparare

Rade dovlecelul și morcovul și călește-le ușor împreună cu ceapa tocată, până se înmoaie și scade lichidul. Amestecă legumele cu smântâna și condimentele, apoi pune compoziția în forme mici de brioșe. Fă o mică adâncitură în fiecare și sparge câte un ou de prepeliță în interior.

Coace la 180 de grade aproximativ 10-12 minute, până ouăle sunt gătite după preferință. Preparatul arată elegant și are un gust delicat, ușor dulceag.

Ouă de prepeliță marinate în sos de soia

Ingrediente:

12-14 ouă de prepeliță

3 linguri sos de soia

2 linguri mirin (sau vin alb ușor dulce)

1 linguriță zahăr

1 linguriță oțet de orez

100 ml apă

1 cățel de usturoi zdrobit

o bucățică mică de ghimbir

Mod de preparare:

Începe prin a fierbe ouăle timp de aproximativ 2-3 minute, astfel încât gălbenușul să rămână ușor cremos. După fierbere, transferă-le imediat în apă rece pentru a opri procesul de gătire și pentru a le putea curăța mai ușor.

Între timp, pregătește marinada. Într-o crăticioară mică, combină sosul de soia, mirinul, zahărul, oțetul de orez și apa. Adaugă usturoiul și ghimbirul, apoi încălzește ușor amestecul până când zahărul se dizolvă complet, fără să-l fierbi intens. Lasă lichidul să se răcească.

Așază ouăle decojite într-un bol sau într-un recipient mic și toarnă marinada peste ele, astfel încât să fie complet acoperite. Lasă-le la frigider cel puțin 4 ore, ideal peste noapte. În timp, ouăle vor absorbi aromele și vor căpăta o culoare ușor arămie la exterior. Se servesc ca atare, în ramen sau ca aperitiv alături de alte preparate.

Salată franțuzească cu ouă de prepeliță

Ingrediente:

10-12 ouă de prepeliță

150 g fasole verde

1 mână de salată verde sau mix de frunze

6 roșii cherry

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță muștar Dijon

1 linguriță oțet de vin alb

sare și piper

câteva măsline negre (opțional)

Mod de preparare:

Fierbe ouăle timp de 4 minute, apoi răcește-le și taie-le în jumătăți. Separat, fierbe fasolea verde în apă cu sare pentru 3-4 minute, până devine fragedă dar rămâne ușor crocantă. Scoate-o imediat și trece-o prin apă rece pentru a-și păstra culoarea.

Pentru dressing, amestecă într-un bol mic muștarul Dijon cu oțetul de vin, apoi adaugă treptat uleiul de măsline, amestecând continuu până obții o emulsie fină. Condimentează cu sare și piper după gust.

Într-un bol mare, combină frunzele de salată cu fasolea verde și roșiile tăiate. Adaugă ouăle de prepeliță și, dacă îți plac, câteva măsline. Toarnă dressingul chiar înainte de servire și amestecă ușor, astfel încât ingredientele să rămână intacte.

Ouă de prepeliță în sos de trufe și parmezan

Ingrediente:

13-15 ouă de prepeliță

150 ml smântână pentru gătit

30 g parmezan ras fin

1 linguriță ulei de trufe (sau câteva felii de trufe)

1 lingură unt

sare și piper alb

puțin pătrunjel pentru decor

Mod de preparare:

Fierbe ouăle de prepeliță timp de 3-4 minute, apoi curăță-le și lasă-le deoparte. Într-o tigaie mică sau crăticioară, topește untul la foc mic și adaugă smântâna pentru gătit. Lasă sosul să se încălzească lent, fără să clocotească, apoi încorporează parmezanul ras, amestecând continuu până când se topește și sosul devine fin și ușor îngroșat.

Adaugă uleiul de trufe și potrivește gustul cu sare și piper alb. Pune ouăle în sos și lasă-le 1–2 minute să se încălzească și să se îmbrace în aromă.

Servește imediat, presărate cu pătrunjel tocat fin.

Shakshuka cu ouă de prepeliță

Ingrediente:

12-14 ouă de prepeliță

1 conservă mică de roșii cuburi (sau 3 roșii proaspete tocate)

1 ardei gras mic

1 ceapă mică

2 căței de usturoi

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță boia dulce

un vârf de chimion

sare și piper

pătrunjel sau coriandru verde

Mod de preparare:

Într-o tigaie, încălzește uleiul de măsline și călește ceapa tocată fin până devine translucidă. Adaugă ardeiul tăiat cubulețe și gătește câteva minute, până se înmoaie. Pune usturoiul zdrobit și condimentele (boia și chimion), amestecând pentru a elibera aromele.

Adaugă roșiile și lasă sosul să fiarbă la foc mediu până scade și se mai îngroasă puțin. Potrivește de sare și piper.

Cu o lingură, fă mici adâncituri în sos și sparge cu grijă ouăle de prepeliță în fiecare. Acoperă tigaia cu un capac și lasă-le să se gătească 3-5 minute, în funcție de cât de moi vrei gălbenușurile.

Presară verdeață proaspătă deasupra și servește direct din tigaie, cu pâine proaspătă. Este un preparat rustic, dar foarte bogat în arome și texturi.

