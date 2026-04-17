Platforma de comerț Wolt a înregistrat creșteri semnificative ale comenzilor în perioada Paștelui, atât pe segmentul de restaurante, cât și pe cel de retail, potrivit datelor aferente primului trimestru din 2026.

În săptămâna premergătoare sărbătorilor, numărul comenzilor a avansat cu două cifre, comparativ cu o perioadă obișnuită, semnalând o schimbare în comportamentul de consum al românilor.

Aplicațiile online iau locul cumpărăturilor clasice

Reprezentanții companiei spun că rezultatele confirmă o tendință tot mai clară: utilizatorii nu mai apelează la platformă exclusiv pentru livrarea de mâncare, ci și pentru cumpărături curente.

„Perioada Paștelui a evidențiat dorința românilor de a îmbina tradițiile cu eficiența tehnologiei, folosind aplicația atât pentru preparate gata făcute, cât și pentru ingrediente necesare meselor în familie”, a declarat Alexandru Ștefan, reprezentantul companiei.

Analiza comenzilor din Săptămâna Mare și din zilele de 12 și 13 aprilie arată un apetit crescut pentru cumpărături, cele mai active orașe fiind Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Constanța.

Creștere de 360% pentru carnea de miel

Unul dintre cele mai spectaculoase salturi a fost înregistrat de cozonac, ale cărui comenzi au crescut cu peste 2.600%. Capitala conduce detașat clasamentul, urmată de Constanța și Brașov.

În paralel, datele arată că tradiția gătitului acasă rămâne puternică: comenzile pentru carne de miel și produse derivate au crescut cu 360%, cele pentru miez de nucă, cu 310%, pentru maioneză, cu 200%, iar pentru ouă și decorațiuni pascale, cu 160%.

Creșteri consistente au fost înregistrate și pentru murături (+130%), smântână (+90%) și făină (+80%).

Cea mai aglomerată zi pentru platformă a fost Joia Mare, când s-a înregistrat cel mai mare volum de comenzi, atât pentru restaurante, cât și pentru supermarketuri și magazine.

„Românii caută comoditatea mâncării gata preparate”

În ceea ce privește preferințele din restaurante, românii au optat în principal pentru fast-food, în detrimentul preparatelor tradiționale.

Burgerii, sosurile, în special cele pe bază de usturoi și smântână, dar și cartofii prăjiți au dominat clasamentul comenzilor.

„Românii apelează la Wolt pentru un mix de nevoi: caută comoditatea mâncării gata preparate de restaurante, dar folosesc aplicația și pentru a se aproviziona rapid cu toate ingredientele necesare meselor gătite în familie”, a mai spus Alexandru Ștefan.

Ce au făcut românii de Paște

Conform datelor culese în perioada 1-7 aprilie, în cadrul unui studiu realizat de INSCOP Research, 73,4% dintre cei intervievați consideră că Paștele este, în primul rând, o sărbătoare religioasă.

12,1% îl văd ca pe o sărbătoare de familie, 6,9% – ca pe o tradiție culturală, 5,4% – ca pe o sărbătoare comercială, iar 0,9% se raportează la această sărbătoare ca la o perioadă liberă din an.

Mai mult, 76,2% dintre respondenți au declarat că vor petrece minivacanța de Paște acasă. 9,6% spun că vor merge la rude sau prieteni, 2,5% că vor pleca în vacanță în țară, iar 1,8% – în vacanță în străinătate.

