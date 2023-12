Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câteva luni bune și pe zi ce trece, aceștia par din ce în ce mai îndrăgostiți.

Întrebată dacă gelozia și-a făcut loc, până acum, în relația ei cu Victor Cornea, Andreea Bălan nu a ezitat să răspundă. Andreea a recunoscut că încrederea unul în celălalt și-au căpătat-o în timp, iar acum relația lor este mai solidă ca niciodată.

„Ne susținem reciproc și ne apreciem foarte mult unul pe celălalt. A fost nevoie de o muncă titanică cu noi înșine înainte ca noi să ne cunoaștem și am dobândit ambii o încredere în noi care este greu de destabilizat.

Cred că gelozia este activată în totalitate de ego și apare din lipsa încrederii în propria persoană.”, a declarat Andreea Bălan, pentru Viva.ro.

„Nu există împăcare, deoarece nu sunt certuri. Există o calmitate și o armonie extraordinare între noi. Comunicăm din priviri de multe ori și ne simțim reciproc când unul are ceva pe suflet”, a mai spus Andreea pentru sursa citată.

Victor Cornea are un băiat dintr-o relație anterioară

De câteva luni, jucătorul de tenis Victor Cornea trăiește o poveste de iubire alături de Andreea Bălan, care e mai mare decât el cu 10 ani. Sportivul deja s-a integrat în familia cântăreței, le-a cunoscut pe cele două fiice pe care artista le are din mariajul cu George Burcea, pe Ella și pe Clara, dar și pe mama ei.

Recent s-a aflat că și Victor Cornea e tată. Cancan scrie că sportivul are un băiat în vârstă de zece ani, despre care nu a vorbit niciodată public. Pentru aceeași sursă, el a confirmat informația și a mărturisit că Luca e fiul lui. Acesta are 10 ani și e rodul iubirii sale dintr-o relație mai veche, care s-a încheiat acum mulți ani.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva.

Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră!”, a recunoscut Victor Cornea, care susține că fiul lui nu i-a călcat pe urme, nu e pasionat de tenis, ci de fotbal.

