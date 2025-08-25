Așa cum telespectatorii s-au obișnuit deja, noul sezon va continua să aducă în casele lor suspansul la cele mai înalte cote, de luni până vineri la PRO TV și pe VOYO.

După un sezon în care premiile brute au depășit 1.200.000 de RON, prezentatorul Cosmin Seleși este pregătit să le ofere telespectatorilor noi ediții incredibile, pline de tensiune și trăiri intense.

Concurenții își pun toată încrederea în intuiție și intră în competiție cu un singur obiectiv: să deschidă cutiile și să respingă ofertele Băncii până când vor ajunge la cea mai mare sumă posibilă. Rămâne de văzut dacă strategia lor va da roade!

„Mă bucur tare că ne revedem cu un nou sezon Batem Palma! Am profitat de vacanță ca să mă pierd prin natură alături de familie: plimbări, aer curat, liniște… Exact ce-mi trebuia pentru a mă încărca cu energie. Acum sunt gata să o consum pe toată pe platou!

Revin cu chef de glume, emoții și surprize, pentru că asta înseamnă „Batem Palma?”: decizii la limită, concurenți curajoși, povești incredibile și, bineînțeles, bucuria câștigurilor. Vă asigur că distracția e la cote maxime și fiecare ediție va fi o doză sănătoasă de bună dispoziție!”, declară Cosmin Seleși.

