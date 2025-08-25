Așa cum telespectatorii s-au obișnuit deja, noul sezon va continua să aducă în casele lor suspansul la cele mai înalte cote, de luni până vineri la PRO TV și pe VOYO.

După un sezon în care premiile brute au depășit 1.200.000 de RON, prezentatorul Cosmin Seleși este pregătit să le ofere telespectatorilor noi ediții incredibile, pline de tensiune și trăiri intense.

Concurenții își pun toată încrederea în intuiție și intră în competiție cu un singur obiectiv: să deschidă cutiile și să respingă ofertele Băncii până când vor ajunge la cea mai mare sumă posibilă. Rămâne de văzut dacă strategia lor va da roade!

„Mă bucur tare că ne revedem cu un nou sezon Batem Palma! Am profitat de vacanță ca să mă pierd prin natură alături de familie: plimbări, aer curat, liniște… Exact ce-mi trebuia pentru a mă încărca cu energie. Acum sunt gata să o consum pe toată pe platou!

Revin cu chef de glume, emoții și surprize, pentru că asta înseamnă „Batem Palma?”: decizii la limită, concurenți curajoși, povești incredibile și, bineînțeles, bucuria câștigurilor. Vă asigur că distracția e la cote maxime și fiecare ediție va fi o doză sănătoasă de bună dispoziție!”, declară Cosmin Seleși.

Peste 100 de furnizori de energie controlați de ANPC: Abateri găsite la 20 de companii
15:38
Peste 100 de furnizori de energie controlați de ANPC: Abateri găsite la 20 de companii
Asociația Medicilor de Ambulator, reacție acidă la adresa noului proiect inițiat de CNAS: „Un atentat la principiile constituționale"
15:27
Asociația Medicilor de Ambulator, reacție acidă la adresa noului proiect inițiat de CNAS: „Un atentat la principiile constituționale”
Dani Oțil și Răzvan Simion, apariție inedită la Super Neatza. Și-au făcut intrarea urcați pe cai
16:26
Dani Oțil și Răzvan Simion, apariție inedită la Super Neatza. Și-au făcut intrarea urcați pe cai
Anunțul făcut de Cosmin Seleși înainte de premiera „Batem Palma?", din această seară. Câți bani s-au pus în joc sezonul trecut
15:47
Anunțul făcut de Cosmin Seleși înainte de premiera „Batem Palma?”, din această seară. Câți bani s-au pus în joc sezonul trecut
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție?". Nici PNL nu a scăpat de acuzații
16:31
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție?”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Reacția lui Cătălin Drulă, nervos după ce PSD a transmis că nu vrea alegeri la Primăria Capitalei în toamnă
16:04
Reacția lui Cătălin Drulă, nervos după ce PSD a transmis că nu vrea alegeri la Primăria Capitalei în toamnă
