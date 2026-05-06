Campania națională „Cadoul Vieții” intră într-o nouă etapă, odată cu lansarea inițiativei „Pase pentru viață”, derulată de Agenția Națională de Transplant în parteneriat cu Liga Profesionistă de Fotbal.

Proiectul va avea loc în cadrul ultimelor două etape ale sezonului actual de Superligă, în perioada 15-25 mai 2026, și își propune să aducă mai aproape de public mesajul privind importanța donării de organe.

Copii care au beneficiat de transplant vor intra pe teren

Inspirată de dinamica fotbalului, campania pune în paralel gestul unei pase decisive de pe teren cu decizia de a dona organe în viața reală, o alegere care poate însemna salvarea unei vieți.

Inițiativa vine în contextul în care peste 3.000 de pacienți din România se află pe listele de așteptare pentru transplant, iar nivelul de informare rămâne o provocare majoră.

Noua etapă va implica toate cluburile din Superligă, precum și jucători reprezentativi, care vor transmite mesaje video de susținere.

În plus, înaintea meciurilor vor avea loc momente speciale, în care copii care au beneficiat de transplant vor intra pe teren, oferind un exemplu concret al impactului donării de organe.

„Împreună putem salva vieți, spunând da pentru viață”

Organizatorii anunță și o serie de activări în timpul partidelor, menite să crească vizibilitatea campaniei și să încurajeze solidaritatea față de pacienții aflați în așteptarea unui transplant.

„În spatele fiecărui transplant reușit se află o poveste de viață, de speranță și de solidaritate. Prin «Pase pentru viață», vrem să arătăm că fiecare dintre noi poate deveni parte din aceste povești. Fotbalul are puterea de a uni oamenii, iar împreună putem salva vieți, spunând da pentru viață, da pentru donarea de organe”, a declarat Guenadiy Vatachki, director executiv al Agenției Naționale de Transplant.

La rândul său, Liga Profesionistă de Fotbal consideră că implicarea în acest proiect extinde rolul sportului dincolo de competiție.

Reprezentanții LPF susțin că Superliga poate deveni o platformă de solidaritate, în care performanța este măsurată nu doar în rezultate sportive, ci și în capacitatea de a genera speranță și de a susține cauze sociale esențiale.