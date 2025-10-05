Anunțul făcut de Dan Negru despre emisiunea de Revelion: „Pot doar să confirm că există discuții”

Televiziunile se pregătesc intens pentru marile show-uri de Anul Nou, iar una dintre cele mai așteptate întrebări din partea publicului este dacă Dan Negru, supranumit „Regele Revelioanelor”, va reveni pe micile ecrane. După o pauză de patru ani, prezentatorul a făcut un anunț care dă speranțe fanilor săi.

Într-un interviu recent, Dan Negru (53 de ani) a explicat cât de dificil este, în prezent, să realizezi un show de amploarea celor de altădată, mai ales în condițiile în care mulți artiști consacrați au semnat contracte de exclusivitate cu diferite posturi de televiziune. Totuși, el a lăsat să se înțeleagă că o revenire nu este exclusă, ba chiar posibilă, dacă vor exista condițiile potrivite.

„De-abia a început să ningă prin țară și deja a început și iureșul cu Revelionul lui Negru. În prezent, din cauza contractelor artiștilor, e greu să faci un Revelion cu toți actorii și soliștii iubiți de români la un loc. Antena nu îl poate aduce pe Smiley, care are contract cu Pro TV; Pro TV nu îl poate aduce pe Ștefan Bănică Jr, care are contract cu Antena, iar Kanal D nu îl poate aduce pe Fuego, care are contract cu TVR”, spune Dan Negru.

Și a continuat: „Fiecare televiziune își încordează mușchii cu sumele pe care le dă pe exclusivități, în loc să se concentreze pe programe atractive. În acest moment, în octombrie, pot doar să confirm că există discuții cu un „ecran” pe care își doresc să apară toți artiștii și care îi poate aduce laolaltă, pe același ecran, indiferent de exclusivități”.

Dan Negru a prezentat timp de 25 de ani Revelionul

„Regele Revelioanelor” a dominat ani la rând audiențele de sărbători, devenind o tradiție pentru telespectatori. Anul trecut, Dan Negru declara pentru Click! că a ales să nu realizeze „Revelionul 2025”, dar le promitea fanilor că nu renunță definitiv la ideea unui nou proiect de amploare.

„25 de ani am făcut Revelioane, într-o țară care are de totul 100 de ani. Revelioanele televizate acum sunt un fel de ne distrăm în familie, cu artiștii semnați de televiziunea care organizează respectivul Revelion.

Asta arată sărăcia showbizului românesc, în televiziune. Nicio televiziune americană nu și-ar permite să semneze vreo exclusivitate cu DiCaprio pentru că DiCaprio ar putea oricând să cumpere orice televiziune. Noi facem un playback de showbiz”.

