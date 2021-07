Anunțul lui Mario Fresh, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Alexia Eram. „Nu ne ascundem”

„Suntem exact cum vedeți voi la televizor. Nu ne ascundem cu absolut nimic, comunicăm. Îmi aduc aminte când nu comunicam și iese și mai prost, mare scandal.

Se întâmplă la un moment dat să uiți să comunici anumite lucruri. Am foarte mare încredere în ea, chiar dacă merge în cea mai plină sală de băieți”, a declarat Mario Fresh, potrivit wowbiz.ro.

Și el are încredere în Alexia, și ea are încredere în el. „Invers e cam la fel. Mă mai întreabă când vede că se uită cineva mai mult la mine. Nu prea e gelozie în relația noastră, nu prea există tensiuni d-astea”, a continuat el.

Alexia Eram și Mario Fresh au recunoscut de curând că au fost la un pas de despărțire, însă au trecut peste toate. De curând, în cadrul unui podcast pe YouTube, cântărețul a spus că intenționează să treacă la un alt nivel în legătura cu relația lor.

El își dorește să le calce pe urme părinților săi, care s-au cunoscut și iubit de la o vârstă fragedă. Mario are planuri de căsătorie cu Alexia, dar și să devină tată în viitorul apropiat.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24, pe mine.

Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a mai povestit Mario Fresh.

