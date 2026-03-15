Live text
Acum o ora
Acum o ora
Acum o ora
Acum 2 ore
În timp ce regiunea fierbe sub amenințările Teheranului, care cere imperativ vecinilor să expulzeze forțele americane, tensiunile diplomatice cresc și în Golf; Emiratele Arabe Unite resping ferm acuzațiile iraniene privind implicarea în atacul asupra terminalului petrolier de pe Insula Kharg, iar marile puteri precum China și Marea Britanie rămân extrem de rezervate față de solicitarea președintelui Trump de a trimite nave de război pentru securizarea Strâmtorii Ormuz.

00:39 - Acum o ora
15-03-2026

Reacții internaționale la apelul SUA pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

După ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că speră ca țări precum China, France, Japan, South Korea și United Kingdom să trimită nave militare pentru a menține deschise rutele de transport din Strait of Ormuz, atât China, cât și Marea Britanie au răspuns solicitărilor de comentarii, fără a confirma însă desfășurarea unor nave de război în zonă., potrivit CNN.

Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a transmis că Beijingul solicită încetarea imediată a ostilităților și subliniază responsabilitatea tuturor părților de a asigura un flux energetic stabil și neîntrerupt. Oficialul a adăugat că, în calitate de „prieten sincer și partener strategic” al statelor din Orientul Mijlociu, China va continua să comunice cu toate părțile implicate pentru a contribui la detensionarea situației și la restabilirea păcii.

00:17 - Acum o ora
15-03-2026

Iranul îndeamnă țările vecine să „expulzeze” forțele americane din Orientul Mijlociu

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a îndemnat sâmbătă țările vecine Iranului să „expulzeze” forțele americane din Orientul Mijlociu, în cea de-a 15-a zi a războiului împotriva Israelului și Statelor Unite care a cuprins regiunea.

„Așa-zisa umbrelă de securitate americană s-a dovedit a fi plină de lacune și, departe de a descuraja, atrage tulburările”, a scris Abbas Araghchi pe X. „Iranul îi cheamă pe vecinii săi frați să expulzeze agresorii străini”, a adăugat el în engleză.

00:15 - Acum o ora
15-03-2026

Israelul se confruntă cu o penurie critică de rachete de interceptare

Israelul a informat Statele Unite în această săptămână că se confruntă cu o penurie critică de rachete de interceptare a rachetelor balistice, pe fondul intensificării conflictului cu Iranul, potrivit unui raport de presă obținut de site-ul american de știri Semafor care citează ca sursă oficiali americani anonimi, familiarizați cu această chestiune.

Statele Unite sunt la curent de luni de zile cu capacitatea redusă a Israelului, se arată în raport, adăugându-se că SUA nu se confruntă cu o penurie de rachete interceptoare.

00:05 - Acum 2 ore
15-03-2026

Emiratele Arabe Unite resping afirmația Iranului potrivit căreia atacul american asupra Insulei Kharg ar fi fost lansat de pe teritoriul lor

Emiratele Arabe Unite ripostează la acuzațiile Iranului conform cărora atacul american asupra Insulei Kharg — un nod petrolier care gestionează aproximativ 90% din exporturile Iranului — ar fi avut originea în statul din Golf, afirmând că politica Teheranului este confuză și lipsită de înțelepciune.

Într-o postare pe X, Anwar Gargash, consilier diplomatic al președintelui EAU, afirmă că țara are dreptul să se apere, dar „continuă să acorde prioritate rațiunii și logicii”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ciprian Ciucu a anunțat ce salariu are ca primar al Bucureștiului: „Dacă nu eşti ticălos şi nu furi, nu te îmbogăţeşti”. Cineva l-a înjurat
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
gsp
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Superliga.ro (P)
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
