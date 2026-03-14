A încercat să rănească un agent

După asalt, agresorul s-a refugiat pe un acoperiș, de unde a continuat scandalul și a sfidat trupele speciale. În momentul în care acesta a încercat să înjunghie un agent, mascații au deschis focul. Individul a fost transportat la spital cu două plăgi împușcate la nivelul picioarelor.

Agresorul, înarmat cu pietre și cu o sabie, a refuzat orice dialog cu trupele de intervenție, trecând direct la amenințări cu moartea. În ciuda ultimatumului dat de autorități, bărbatul a declanșat a încercat să rănească un polițist. În acel moment. agenții au tras la picioare, rănindu-l pe individ.

Chiar şi rănit la picior, acesta a continuat să-i sfideze pe mascaţi. Bărbatul de 47 de ani s-a refugiat pe un acoperiş, după ce a luat la ţintă cu pietre oamenii şi maşinile din localitatea argeşeană Poiana Lacului.

„Liniștit” cu focuri de armă

Momentul în care forțele de ordine intervin pentru a-l imobiliza a fost surprins de trecători. În înregistrare, se aude cum poliţiştii încearcă să îl convingă pe bărbat să renunţe la sabie. Iniţial, fără succes. „Aruncă sabia! Frate, folosiţi arma că nu e de glumă! Lasă arma jos!”.

Individul a fost în cele din urmă dat jos de pe acoperiș după o intervenție în forță a trupelor speciale, care au utilizat un arsenal complet: gaze lacrimogene, grenade de tip flash-bang și focuri de avertisment.

Escaladarea a culminat în momentul în care bărbatul a încercat să lovească un agent cu sabia, fiind imediat neutralizat cu un glonț în picior.

După ce a fost imobilizat, suspectul a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind transportat ulterior la spital. Acesta a suferit răni care nu i-au pus viața în pericol. În urmă cu doar câteva zile, individul a fost implicat în alt scandal și a devastat o spălătorie auto.