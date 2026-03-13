Este uimitor cât de simplu a spus lucrurilor pe nume venerabila doamnă în vârstă de 87 de ani: leneșii mor de foame la sat, invadatorii rușii sunt răi, primarii aruncă bani aiurea pe târguri și artificii, tineri nu mai au chef de învățat și de muncit, la oraș dacă n-ai serviciu se trăiește greu etc.

Așa vede lumea în care trăiește Floarea Bolojan, un om care a trecut prin multe la viața lui. Copil decedat, soț bolnav, dar cu toate acestea a ținut capul sus și a trecut cu mândrie prin viață. Este poate și motivul pentru care sute de mii de români au citit și au apreciat articolul. Mama lui Bolojan este imaginea unor bunici, mătuși, unchi sau a unor părinți de-ai noștri, imaginea bunului simț, a judecății simple fără înflorituri propagandistice.

Pentru unii, modul simplu în care a vorbit pentru Libertatea Floarea Bolojan a fost o desfătare, o mângâiere de primăvară, pentru alții o palmă peste obraz. Ce facem când primim povețe și ascultăm povești frumoase de viață? Ce facem când un părinte îți dă o palmă? Când un om bătrân îți spune că ai greșit? Eu las ochii în jos, poate și voi…

Olguța Vasilescu e din alt aluat: ea iese la sfadă. Chiar dacă interlocutorul are 87 de ani și o grămadă de bun simț. Atât poate, atât a învățat de la părintele ei spiritual Corneliu Vadim Tudor. Vasilescu este mahalaua ajunsă în politică care dă lecții, iar televiziunile care au folosit momentul să-l politizeze n-au făcut altceva decât să se transforme în closete…

În Oltenia, loc din care mă trag și eu, unei doamne precum Olguța Vasilescu i se spune că e „tare-n clanță”. Doamna Vasilescu, pesemne, crede că o astfel de atitudine e bună, apreciată, dar pentru mine, tot oltean fiind, e cu totul altceva…

