Sub deviza „Architects of Future Smiles”, Congresul Dent-X 2026 nu este doar o simplă conferință medicală, ci o platformă de forță care demonstrează că România joacă în „Champions League” în ceea ce privește educația și practica stomatologică modernă. Organizat de Liga Studenților la Medicină Dentară București (LSMDB) în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, evenimentul marchează un moment de cotitură pentru noua generație de specialiști.

Congresul Dent-X, cel mai mare congres european dedicat studenților la stomatologie și tinerilor medici dentiști. Evenimentul se desfășoară în perioada 9-15 martie 2026, la Radisson Blu Hotel București, sub deviza „Architects of Future Smiles”.

Cifrele unui eveniment record

Dimensiunea Dent-X 2026 este una impresionantă, consolidându-și statutul de cel mai mare congres european dedicat studenților și tinerilor medici:

Peste 600 de participanți (studenți, tineri medici și specialiști).

160+ specialiști și lideri de opinie internaționali care susțin conferințe plenare.

100+ workshop-uri și masterclass-uri practice, unde teoria întâlnește cele mai noi materiale și tehnologii de pe piață.

8 paneluri de specialitate și 4 dezbateri de tip roundtable pe teme critice de practică clinică.

50+ companii de top prezente în zona expozițională cu echipamente și soluții digitale de ultimă oră.

Tehnologie și inovație: de la scanning intraoral la estetică digitală

Ceea ce face ca Dent-X să fie cu adevărat special este accesul direct la tehnologia care schimbă viața pacienților. Participanții nu doar ascultă prelegeri, ci lucrează efectiv cu instrumentarul viitorului:

Digital Workflow & CAD/CAM: Mastering-ul scanării intraorale și designul digital al restaurărilor.

Tehnologia Laser & GBT (Guided Biofilm Therapy): Noi protocoale pentru tratamente mai puțin invazive și mai confortabile pentru pacient.

Estetică avansată: Tehnici de injectare a compozitului și fațete „No Prep” din ceramică feldspatică.

Caravana LSMDB: Medicina care ajunge la sate

Dincolo de strălucirea sălilor de conferință de la Radisson Blu, Congresul Dent-X are o puternică latură socială. În cadrul ceremoniei de închidere din 15 martie, va fi lansat oficial cel mai mare proiect de profilaxie oro-dentară din mediul rural: Caravana LSMDB.

Această inițiativă vizează direct comunitățile vulnerabile din România, unde accesul la stomatologie este limitat. Studenții și medicii vor merge în sate pentru consultații gratuite și educație sanitară, încercând să schimbe statisticile îngrijorătoare ale Institutului Național de Sănătate Publică privind prevalența cariilor în zonele rurale.

Pentru tinerii medici, Dent-X este și locul unde se leagă prietenii și parteneriate pe viață. Programul include evenimente sociale premium, precum Opening Party și Closing Gala, concepute pentru a întări conexiunile profesionale într-un cadru relaxat.

„Nu este doar un congres, este un pas crucial în formarea noastră ca medici. Aici învățăm cum să fim arhitecți nu doar ai zâmbetelor, ci ai încrederii pacienților noștri”, transmit reprezentanții LSMDB.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE