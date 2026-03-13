Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 14 – 20 martie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 14 – 20 martie 2026

Zodia Berbec. Activități colective, treburi oficiale, participare la manifestări publice; unele plăcute sau flatante, altele însă îi vor solicita pe nativi până la epuizare sau îi pot pune în situații din care nu vor ieși cu „fața curată”. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 14 – 20 martie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 14 – 20 martie 2026

Zodia Taur. Dorință de relaxare sau de compensare a stresului de peste zi prin ancorarea în activități relaxante alături de unul sau mai mulți prieteni cu care nativii comunică bine și dezvoltă activități comune în mod armonios. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 14 – 20 martie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 14 – 20 martie 2026

Zodia Gemeni. Contextul va conține o mare complexitate de ipostaze posibile pe care Gemenii le-ar putea valorifica în măsura în care vor avea intuiție și nu se vor lăsa duși de valurile unor preocupări și satisfacții minore. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 14 – 20 martie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 14 – 20 martie 2026

Zodia Rac. Racii vor fi obligate să trăiască în atmosfera fierbinte a celor șase și, la un moment dat, șapte planete într-un semn de Foc, susținut și amplificat de forța Soarelui, în tranzit prin această casă. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 14 – 20 martie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 14 – 20 martie 2026

Zodia Leu. Mici disfuncții organice pe fondul unor afecțiuni gastrice sau osoase mai vechi, al unor boli de piele sau al unui teren alergic. Oboseală, stres, chef redus de muncă. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 14 – 20 martie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 14 – 20 martie 2026

Zodia Fecioară. Fecioarele nu se vor grăbi să facă declarații ori să se lase repede convinse de o rugăminte sau de un capriciu, dar se vor purta corect, responsabil și sincer cu persoanele apropiate lor de care sunt nemulțumite. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 14 – 20 martie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 14 – 20 martie 2026

Zodia Balanță. Cu fiecare zi se va contura riscul ca o relație bună sau onestă să se degradeze și să se ajungă la proces sau la gesturi de intimidare și/sau răzbunare. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 14 – 20 martie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 14 – 20 martie 2026

Zodia Scorpion. Deplasări făcute pentru că „n-au încotro”, dar dorința nativilor, în această perioadă, nu va fi să-și risipească timpul util nici cu scurte deplasări, nici cu excursii. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 14 – 20 martie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 14 – 20 martie 2026

Zodia Săgetător. Plăți sau cumpărături blocate, amânate sau la care nativii renunță din proprie inițiativă, din varii motive (cost ridicat, moment nepotrivit, amânarea proiectului pentru care se făceau investițiile, lipsa resurselor). Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 14 – 20 martie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 14 – 20 martie 2026

Zodia Capricorn. Mai mult echilibru interior bazat pe convingeri ferme, dar și pe o atitudine rigidă bazată pe consecvență și indisponibilitate spre concesii. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 14 – 20 martie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 14 – 20 martie 2026

Zodia Vărsător. Nativii vor retrăi niște stări organice sau psihice cu care s-au mai confruntat în ultimele luni. Nu va fi un moment de elan, de curaj, de încredere și speranță, ci, dimpotrivă, unul de reticență, concluzii dezamăgitoare și scepticism. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 14 – 20 martie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 14 – 20 martie 2026

Zodia Pești. Relațiile cu cei apropiați vor evolua în regimul deja familiar lor, fără surprize, dar atitudinea nativilor va rămâne intolerantă la derapaje, minciuni și tertipuri care, odată constatate, fără urmă de îndoială, vor fi sancționate. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 14 – 20 martie 2026.

