Întrebat dacă este bine plătit, Ciucu a răspuns că salariul său lunar este de 19.000 de lei. „Asta înseamnă undeva mai puţin de 4.000 de euro”, a completat el. Potrivit edilului, dacă muncești cinstit în PMB nu poți să devii bogat: „La primărie, dacă nu eşti ticălos şi nu furi, nu te îmbogăţeşti, ca să fie foarte, foarte clar”.

Amintim că fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan, spunea în ianuarie 2025 că salariul lui este de 21.000 de lei net, iar media salariilor din Primăria Capitalei este între 6.000 şi 7.000 de lei.

Revenind la Ciprian Ciucu, acesta a mai spus că atunci când era primarul sectorului 6 a fost foarte bine primit oriunde mergea, dar ca primar general lucrurile s-au schimbat: „Cineva m-a înjurat, în urmă cu vreo două săptămâni, şi eram uimit, de ce mă înjură. În fine, am zis OK, am întors capul, am mers mai departe. Dar e ceva nou pentru mine, pentru că măcar ştiam de ce mă înjură”. Liberalul a subliniat că „unii oameni sunt înrăiţi, pur şi simplu, şi nu sunt dispuşi să asculte argumente”.

Întrebat dacă vrea și el să ajungă președintele României, ca Nicușor Dan, prim-vicepreședintele PNL a afirmat că mai vrea încă două mandate la PMB: „Îmi doresc încă două mandate de primar, pentru că lucrurile astea se fac într-un ciclu de 10 ani, care înseamnă transformare. Acum, în 2 ani, poate o să reuşim să facem câteva reparaţii la problemele bugetare pe care le avem şi la reformele de care este nevoie acum în Bucureşti”.

„Eu, în primul rând, trebuie să demonstrez că merit să mai fiu încă o dată primar. Mai am doi ani şi vor fi doi ani grei. Avem nişte probleme bugetare uriaşe. Sunt nişte reforme şi nişte proiecte care trebuie să se întâmple şi mi se potrivesc mai degrabă poziţiile executive, din care să iasă ceva vizibil, palpabil, decât cele de reprezentare. Evident că e o onoare pentru oricine să fie preşedinte, dar, să ştiţi că nu vreau să stau până la pensie în politică”, a conchis edilul general.

Ciprian Ciucu (PNL) a devenit noul primar al Capitalei în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025. El a terminat cu un avans de 14% față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu (AUR), în timp ce Daniel Băluță (PSD) s-a clasat abia pe locul 3, la 15% distanță de Ciucu.