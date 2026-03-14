„O garanție suplimentară de securitate”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat la televiziunea Digi24 că autoritățile de la București au primit deja notificarea oficială. Potrivit acestuia, este o chestiune de ordinul orelor sau al zilelor până când primele aeronave militare vor ateriza la baza Mihail Kogălniceanu.

Miruță anunță întăriri masive. Între 400 și 500 de soldați americani vor sosi în România pentru a consolida capacitatea de apărare a țării. „Este o garanție suplimentară de securitate pentru Flancul Estic”, a precizat oficialul, subliniind că, în ciuda costurilor logistice, prezența trupelor SUA este esențială pentru siguranța națională.

„Când vor veni echipamentele, este o chestiune de ore, de zile. Aceste echipamente aprobate de Parlament la propunerea președintelui României vin însoțite de personal militar care le gestionează”, a precizat Radu Miruță.

Ce avioane și echipamente militare vor să aducă americanii în România

Parlamentul a aprobat miercuri, 11 martie, scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de senatori și deputați cu 272 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă”, 5 abțineri, iar doi parlamentari nu au votat.

Comisiile pentru apărare ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat anterior, cu majoritate de voturi, hotărârea care să permită, conform scrisorii președintelui României, prezența în baza de la Mihail Kogălniceanu a unor capabilități ale Statelor Unite, care se vor desfășura pe o perioadă determinată.

De asemenea, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat miercuri solicitarea SUA de a trimite în România trupe suplimentare, avioane de realimentare și echipamente de monitorizare. Statele Unite vor trimite în România circa 400-500 de militari.

Solicitarea SUA a vizat însă două baze aeriene din țară, atât Mihail Kogălniceanu din județul Constanța, despre care s-a vehiculat inițial, cât și Câmpia Turzii, din județul Cluj, au transmis mai multe surse oficiale pentru HotNews.

De asemenea, solicitarea ar viza o perioadă temporară, de 90 de zile și dacă va trebui prelungită, este nevoie de o nouă convocare a CSAT. „Cel mai repede vor veni avioanele de alimentare”, au explicat aceleași surse.





