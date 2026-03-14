„În legătură cu venirea lui, e important să-și reia relația cu fata și să-și creeze o relație cu băiețelul. Astea sunt prioritățile acum și, da, vom fi în zona de coparenting. Romantic, în primul rând, că nu mai am gânduri de-astea romantice de ceva vreme. Așadar, nu văd cum ar putea el să reaprindă povestea asta. S-au întâmplat prea multe”, a spus sincer Cristina Cioran, pentru Cancan.

Cristina Cioran a dezvăluit și ce a învățat din experiențele pe care le-a trăit în ultimii ani și cum are de gând să gestioneze relația cu bărbatul cu care are doi copii, deși nu mai formează un cuplu.

„Acum câțiva ani nu aș fi acceptat niciodată anumite lucruri, nu aș fi înțeles, nu înțelegeam. Nu aș fi luat acum câțiva ani anumite decizii pe care le iau acum, cu experiența de acum și în situația de acum. Nu mai am cum să am ranchiună și nu mai am cum să am sentimente negative față de o persoană care mi-a dat ce mi-am dorit eu cel mai mult pe lume.

Adică lucrurile la mine acum sunt foarte clare în această zonă și o spun cu toată responsabilitatea, pentru că asta simt cu adevărat. Eu am mai declarat faptul că, în momentul în care am aflat de existența lui Max, în burtica mea, am iertat absolut tot. Nu definitiv, pentru că și eu sunt plină de reproșuri și de frustrare, că doar sunt femeie, dar am iertat. Și nu mă feresc să o spun cu voce tare: am iertat.

O relație între doi oameni care au doi copii împreună trebuie să decurgă civilizat, este imperios necesar. Știu că este foarte greu pentru mulți dintre noi, dar trebuie măcar încercat. Măcar încercat o dată, de două, de nouă ori, cât se poate, pentru copii. Copiii au dreptul la ambii părinți, indiferent de relația pe care o au părinții. Copiii trebuie să aibă dreptul de a-și vedea părinții, de a fi împreună cu părinții. Este necesară o relație sănătoasă, cu prezență. Este necesară și normală”, a mai spus Cristina Cioran.

