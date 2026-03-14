La protestul din Piața Victoriei din București, unde au fost câteva zeci de studenți, a venit și noul ministru al Educației, Mihai Dimian, aflat la prima apariție publică. Când l-au văzut, studenții au strigat „6%”, cu referire la alocarea pentru bugetul Educației.

„Am venit să vă ascult. Am avut miercuri, cred, o întâlnire cu reprezentanții alianțelor universitare din România, inclusiv ANOSR, UNSR, USR și am citit mesajele dumneavoastră. Iar dacă doriți să îmi transmiteți și alte mesaje, vă ascult. Sunt aici să vă ascult”, le-a spus ministrul Educației celor prezenți în fața sediului Guvernului.

Ministrul Mihai Dimian, în mijlocul studenților care protestau în Piața Victoriei.

El le-a mai transmis studenţilor că îşi doreşte un buget mai mare pentru burse. „Am experimentat aceste reduceri de burse ca rector. Am încercat să obţin proiecte pentru a compensa parţial aceste reduceri de burse. Am acordat 10% din veniturile proprii ale universităţii pentru a compensa parţial aceste pierderi”, a punctat ministrul Educaţiei.

Amintim că Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) are mai multe nemulțumiri. Una dintre ele vizează decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan prin care reducerea de 90% la transportul feroviar se aplică doar pentru drumul de acasă la facultate.

O altă nemulțumire este tăierea fondului de burse din cauza măsurilor de austeritate. „Fondul de burse și protecție socială pentru anul 2026, ținând cont doar de contribuția de la bugetul național, ajunge la valoarea aproximativă de 594.951,093,00 lei, suferind o diminuare cu 59,91%”, a precizat ANOSR.

„În vederea menținerii spiritului critic și constructiv asupra tuturor măsurilor din educație, ANOSR va continua acțiunile pe toate planurile, desfășurând în perioada următoare o serie de manifestații pentru a semnala decidenților politici problematica alocării unui buget redus educației și cercetării din România”, au mai transmis reprezentanții studenților.

Mai amintim că Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a depus jurământul de învestitură ca ministru al Educației pe 3 martie. Foarte important, el a fost singura persoană care a acceptat să preia acest portofoliu. Din acest motiv, funcția de ministru al Educației a rămas vacantă aproape trei luni, perioadă în care premierul Ilie Bolojan a asigurat interimatul timp de 45 de zile.

